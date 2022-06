V Ústí nad Labem zdraží vytápění a teplá voda o 13 procent. Nové ceny začnou platit od srpna

Většina domácností v Ústí nad Labem bude od srpna platit za teplo a teplou vodu o 13 procent víc. Podle Českého rozhlasu Sever o tom ve středu rozhodla valná hromada společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem (THMÚ) složená ze zástupců města a ČEZ Teplárenská. Ústí nad Labem 0:10 24. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Většina domácností v Ústí nad Labem bude od srpna platit za teplo a teplou vodu o 13 procent víc | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ústecká teplárenská společnost měnila ceny vždy na kalendářní rok, teď přichází změna od srpna. Důvodem je hlavně situace na energetickém trhu.

V Ústí nad Labem se od srpna zvednou ceny tepla a teplé vody o 13 procent

„Kdybychom nepřenesly ty zvýšené náklady na vstupu na koncového zákazníka, byli bychom v tu chvílí jako firma asi 20 milionů ve ztrátě,“ vysvětlil jednatel Ivan Holka Českému rozhlasu Sever.

Dodavatel, tedy ČEZ, zvýšil ceny o 15 procent. „Nedovolili jsme, aby byla celá ta suma přenesena na spotřebitele, proto byla dohoda o navýšení cen o 13 procent,“ doplnil primátor Petr Nedvědický (ANO).

Teplárny by měly na zdražování upozornit všechny své zákazníky do konce června.

„Například družstva chceme obejít a projednat to s nimi, domluvit se na zálohách. Teď to bylo tak rychlé zdražení, že jsme je na to ani nestačili připravit,“ plánuje jednatel Holka.

Od Tepelného hospodářství odebírá teplo a teplou vodu 95 procent obyvatel Ústí nad Labem, jsou to také školy, školky a další organizace města nebo třeba i zdravotnická střediska.

Jestli se zdražování bude týkat i obyvatel Střekova, kteří jsou odběrateli teplárny v areálu bývalé Setuzy, zatím není jasné.

Město ale chce být podle primátora Nedvědického připravené a zadalo studii, která má odpovědět na otázku, za jakých podmínek by bylo možné připojit dosavadní odběratele firmy Energy Ústí nad Labem k městské soustavě.