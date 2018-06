André nás do bytu pouští se slovy, že se nemá za co stydět. V pokoji je jen nezbytný nábytek, pečlivě ustlaná postel tříčlenné rodiny stojí na koberci uprostřed místnosti. Prostoru však dominují hračky pro dceru Žanetku. Ty jsou vidět všude.

Provozovatelka Lea Anderlová dvě ústecké ubytovny zavírá a končí. Pro ČTK uvedla, že je to kvůli zdravotním důvodům, nikoli takzvanému opatření obecné povahy, kvůli kterému město od března nově příchozím neplatí doplatky na bydlení. Jenže jak shodně tvrdí místní, o tom, že se musí vystěhovat, se dozvěděli zhruba před třemi týdny. A to z internetu.

„Jsem rád, že už to končí. Ale furt nevím, kam jít,“ říká jednadvacetiletý Martin André. Sedí v jednopokojovém bytě v ubytovně v Ústí nad Labem, v náručí drží tříletou dceru. „Řeknu to na rovinu, nevolal jsem ani na jeden byt, protože na něj nemám. Všude chtějí kauci patnáct tisíc. Já jsem patnáct tisíc pohromadě ještě neviděl,“ vysvětluje.

„Čekám do třicátého (června), co se stane, a když se nic nestane, tak si koupím stan. Nedělám si srandu. Co mám dělat? Já mám těhotnou přítelkyni a tady tříletou dceru. Kam mám jít? Já nemám kam jít. Pod most nemůžu,“ říká a nejistě máchá rukama.

Narozeniny syna ale bude slavit skromně. „Co z toho, když si člověk nemůže dovolit nic, protože co dostává, to musí schovávat. Na to právě nemůžu ani sáhnout,“ popisuje v malé kuchyňce, kde jí před nějakou dobou v noci spadla horní část linky. V průběhu našeho rozhovoru se po ní prohání štěnice. Horší je ale podle Nikoly K. plíseň, která je všude.

„Půjdu sám, já nikoho nechci. Od roku 98 jsem rozvedenej a to mi stačí. Já se s ním (majitelem nového bytu) dneska spojím. Čekám na pošťačku, až donese peníze. Koupím si kredit a budu mu volat,“ říká Hadrava, který ve střekovské ubytovně bydlí patnáct let. Jedna z jeho kamarádek už má nové ubytování zajištěné, odešla bydlet k dceři do Předlic.

I on se o tom, že se musí stěhovat, dozvěděl nedávno. V tu chvíli se do řeči zapojí Jiří Česal, jeden z místních, který se lidem z ubytoven snaží pomáhat. Říká, že majitelka nájemníkům o nutnosti vystěhovat se neřekla schválně. „Protože by jí přestali platit nájmy. Něco jim platí stát, zbytek si doplácí oni. Kdyby jim to řekla předem, tak by to okamžitě přestali platit,“ popisuje Česal.

A Hadrava mu dává za pravdu. „Ať si paní Anderlová nemyslí, že jí zaplatím nájem. Sociálka to sice na konto poslala, ale to, co mám doplácet, to jí nezaplatím. Na co? Já taky potřebuju z něčeho žít,“ říká odhodlaně. Na malou místnost se skvrnami od štěnic na stěnách mu město přispívá 5400 měsíčně. Ze svého doplácí dalších 1200 korun.

Žije ale v něčem jiném než lidé v ubytovně v Klíšské. Tady je na každém patře na chodbě společná kuchyň včetně sociálního zařízení, ne vše ale funguje. „Uvařit se dá, ale stejnak tam nefungují všechny plotýnky,“ říká Hadrava. Teplá voda teče jen dvakrát denně v pevně stanovených hodinách. A když si na bydlení doplatí potřebných dvanáct set korun, na živobytí mu měsíčně zůstane tisícovka.

„Dá i nedá se s tím vyžít. Kdybych neměl melouchy, tak ne. Já dělám všechno, vyučil jsem se na zedníka, takže mi to nevadí. Když něco přijde, tak cokoli. Mně to nevadí. Jsem jako brouk pytlík, práce všeho druhu,“ popisuje. „Všude jsem nebyl, všechno neznám. Ale to, co potřebuju, tak to umím.“

Server iROZHLAS.cz se snažil provozovatelku ubytoven Leu Anderlovou zastihnout, ale neúspěšně. Žena s novináři nekomunikuje. „Kdo volá?“ ptal se ženský hlas na jejím telefonním čísle. Když se redaktor představil a vysvětlil, že shání paní Anderlovou, žena mu odpověděla: „Ta tady není.“ A zavěsila. Pak již telefon nezvedala a neodepisovala ani na SMS.