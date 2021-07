Praktici na Ústecku neví co s vakcínami. Mají jich přebytek, přitom se krátí jejich doba použitelnosti

Někteří praktičtí lékaři mají přebytek vakcín proti Covidu 19, látkám se přitom krátí doba použitelnosti. Třeba v Ústeckém kraji dávají lidé přednost očkování v centrech, lékařům tak hrozí, že budou muset prošlé vakcíny zlikvidovat. Ústí nad Labem 9:17 23. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praktičtí lékaři na Ústecku mají přebytek vakcín. (ilustrační foto) | Foto: Jaroslav Hroch | Zdroj: Český rozhlas Region

„Máme je tady v ledničce. Krabička vakcíny Johnson&Johnson je ještě skoro plná. Nešlo objednat menší množství než deset takových balení. Expiraci mají docela dobrou. Měly by se použít do konce srpna,“ ukazuje Českému rozhlasu Sever datum spotřeby lékař Vítek Švejda z Ústí nad Labem na krabičce s vakcínami. Nedostatek zájemců řeší také lékaři na Mostecku.

Mostecký předseda krajského Sdružení praktických lékařů Roman Houska uvádí více důvodů, proč lékařům zbývají vakcíny. „Je potřeba sehnat pět lidí k otevření jedné ampule. I s tím mívají praktici potíže. Případně se tedy vzájemně snažíme doporučovat pacienty,“ říká.

Podle něj je také problém v tom, že u vakcín typu Johnson&Johnson i Astra Zeneca je doporučení neočkovat pacienty mladších 60 let. „To by ve výsledku vedlo k tomu, že bychom neměli koho očkovat. Ale protože to není zakázané, tak je využíváme i u mladších pacientů. Jsem přesvědčen, že valná většina lidí s tím očkuje,“ domnívá se.

Naproti tomu Švejda, jenž má ve své lednici i Astru Zenecu volí odlišný přístup. Prý vakcínami mladší pacienty začne očkovat až tehdy, kdy by skutečně měly expirovat. Předpokládá, že až jeho pacienti dostanou druhou injekci, tak mu zbyde až čtyřicet dávek.

„Ta spotřeba je do konce listopadu, ale média Astru Zenecu pohanila a nikdo ji nechce kvůli výskytu trombózy. Statisticky to podle mě ale není významné. Zájemců byla spousta, ale poté už byli naočkovaní v očkovacích centrech,“ popisuje a s nadsázkou dodává, že zbylé vakcíny mohou „vylít do kanálu“. Kdyby prý mohl, přebytkové zboží by poslal například do Afriky nebo to dal kolegům. Nic toho však podle něj možné není, stejně tak objednání méně vakcín.

Tuto situaci praktikům nepomůže řešit ani krajský koordinátor očkování. Lékaři totiž podle hlavní hygieničky Krajské zdravotní Dany Vaculíkové vakcíny objednávají přímo u distributorů. „Lékaři s distributorem musí jednat, jak naloží s vakcínami. My je v žádném případě převzít nemůžeme. I kdybychom věděli, že je pro ně využití. Je tam jasný řetězec jdoucí od výrobce, přes distributora k praktikům,“ vysvětluje.

O vakcínách, kterým se blíží konec doby použitelnosti, by podle Housky mělo rozhodnout ministerstvo zdravotnictví. Jeho tiskový odbor na naše dotazy nereagoval.