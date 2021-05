Arenberger odvolal šéfa ústeckého zdravotního ústavu, zatím ho nahradí ostravský Ježo

1. června by byl Pavel Bernáth ve funkci ředitele ústeckého zdravotního ústavu devět let. V pátek ale ministr zdravotnictví Petr Arenberger (ANO) rozhodl o jeho odvolání. „Došlo k odvolání ředitele zdravotního ústavu Ústí nad Labem,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová. Další podrobnosti ale neuvedla.

Ústecký zdravotní ústav podle ní zatím povede ředitel Zdravotního ústavu Ostrava Eduard Ježo.

Informaci pro iROZHLAS.cz potvrdil i sám Bernáth. Důvody ale zatím nemohl komentovat, protože stále jednal se zástupci ministerstva.

Arenberger pronajímal vlastní budovu nemocnici, kterou vedl. Získal tak kolem šesti milionů korun Číst článek

Podle Vlastimila Krále, vedoucího centra imunologie a mikrobiologie na zdravotním ústavu v Ústí, uvedlo ministerstvo jako hlavní důvod pro odvolání jeho nadřízeného Bernátha špatné hospodaření.

„To je směšné, protože do roku 2019 včetně oba zdravotní ústavy hospodařily stejně. Mezi dalšími výtkami uvedli také neplnění zdravotního dozoru. To je obrovský problém z hlediska, že v Česku za posledních třicet let nejsou vychováváni lékaři, kteří by měli chuť pracovat v preventivní medicíně. To je ale věc ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví,“ rozčílil se Král pro iROZHLAS.cz. Sám se podle svých slov chystá na případný konec ve funkci.

Zbyly dva ústavy

Dalším důvodem podle něj bylo, že se měl ústav dostat do platební neschopnosti a jeho vedení to chtělo řešit propouštěním nebo snižováním úvazků. „Všechny uvedené důvody jsou ale výmysly,“ míní Král.

Ústecký zdravotní ústav dlouhodobě bojuje o život. O tom, že mu hrozí zánik, média informovala naposledy loni v prosinci. S jeho zrušením totiž počítá připravovaná novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Zdravotní ústavy jsou v celé České republice pouze v Ústí a Ostravě.

Zdravotní ústavy vznikly v roce 2003, to jich bylo 14, v roce 2007 fakticky jenom sedm a od roku 2012 pouze dva. Ministerstvo zdravotnictví v roce 2010 oznámilo záměr zachovat zdravotní ústav pouze v Praze a Ostravě. Proti se vyslovila tehdejší hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová (ČSSD) a o jeho zachování požádal tehdejší ústecký primátor Jan Kubata (ODS). V otevřeném dopise upozornil na to, že Ústecký kraj patří v oblasti nemocnosti obyvatel k nejpostiženějším v Česku. V kraji vznikla tehdy také petice za zachování ústavu.

V ústavu nyní pracuje 424 zaměstnanců a pokrývá devět českých krajů včetně Prahy.