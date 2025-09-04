Ústí nad Orlicí ruší zakázku na rozšíření domova seniorů. Bude vracet dotace a celý projekt zmenší
V Ústí nad Orlicí začaly na přelomu roku práce na rozšíření domova seniorů. Dodavatel prací ale neplnil řádně termíny a další smluvní podmínky, město proto zakázku zrušilo. Problémem ale je, že teď musí vrátit dotaci 80 milionů korun. Na samotnou stavbu samo v rozpočtu nemá dost peněz a tak nejspíš původní projekt za víc než 200 milionů korun výrazně zredukuje. Tím ale nenaplní hlavní cíl, kterým je zajistit dostatečnou kapacitu domova.
Podle vedení města zhotovitel porušoval základní smluvní povinnost, stavbu prý například neřídil oprávněný stavbyvedoucí, stavební deník neobsahoval údaje v souladu se smlouvou a zhotovitel nedodržoval stanovené termíny.
Zároveň začal zpochybňovat projektovou dokumentaci a žádal o navýšení ceny zakázky o skoro 11 milionů korun. Město to po odborné konzultaci s autorským a technickým dozorem stavby odmítlo a nakonec úplně zrušilo smlouvu s dodavatelem prací a uplatnilo na něj sankce za nedodržení podmínek.
Hlavním cílem prací je stavba nového pavilonu. Na to ale vůbec nedošlo a dělníci stihli jen částečně upravit stávající budovu domova seniorů, na kterou má být pavilon napojený a kde má vzniknout nový evaukační výtah. Právě proto, že nestihli včas úpravu této budovy dokončit, začalo město situaci řešit.
Po rozvázání smlouvy jednalo s dalšími dodavateli, jestli by některý z nich nepokračoval v pracích a nedokončil je ve stanoveném termínu tak, aby město neztratilo nárok na dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 80 milionů korun.
Gerontoložka: Na plán péče o seniory se čekalo přes čtvrt století. Stárnutí se přitom týká nás všech
Číst článek
Na to si ale žádná stavební firma při takovém zpoždění netroufla a po jednání s ministerstvem je jasné, že město o dotaci přijde.
Minutí cíle
Městu nezbývá než práce dokončit bez dotace. Na to ale v rozpočtu nemá dost peněz a tak nejspíš původní projekt za víc než 200 milionů korun výrazně zredukuje. Nechá postavit pavilon, který bude menší a levnější. Tím ale nenaplní hlavní cíl, kterým je zajistit dostatečnou kapacitu domova, který má dlouhodobě převis žádostí o umístění klientů.
Další opatření, které proto radnice připravuje, je vznik ještě jednoho zařízení, které by postavil a provozoval soukromý investor. To by mělo být na vybraném městském pozemku tak, aby jeho provoz byl částečně pod kontrolou města.
O podrobnostech k tomu budou jednat zastupitelé 15. září. Zároveň se budou zabývat otázkou, o kolik menší bude pavilon, který město nakonec postaví ze svých peněz, případně z úvěru.