Ústí nad Labem odstoupilo od plánu pořídit vodíkové autobusy. Musí ale vymyslet, kam vloží peníze z fondu

Víc než 40 miliard korun má Ústeckému, Karlovarskému a Moravskoslezskému kraji pomoct při odchodu od těžby uhlí. V Ústeckém kraji ale musí hejtmanství řešit, jak využije nevyčerpané peníze z takzvaného Fondu spravedlivé transformace. Některé zásadní projekty se totiž neuskuteční. Třeba Ústí nad Labem odstoupilo od plánů na pořízení autobusů na vodík. Ústí nad Labem 23:44 12. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autobus na vodík na ústeckém Mírovém náměstí | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

„Evropská unie od samého počátku několikrát změnila parametry uznávání různých barev vodíku. Od samého počátku jsme počítali s tím, že k elektrolýze v chemičce bude sloužit elektřina vyráběná v jaderných zařízeních. To znamená, že by šlo o růžovou energii,“ vysvětluje odstoupení od plánu na pořízení vodíkových autobusů primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO).

Chlumec a Hrobce u soudu neuspěly se žalobou na výběr trasy vysokorychlostní trati v Ústeckém kraji Číst článek

Barva vodíku značí původ, jakým byl prvek získaný. Podporu má hlavně zelený vyráběný z obnovitelných zdrojů elektřiny. Dalším problémem je podle Nedvědického nereálná cena vodíku, kterou stanovila vládní vodíková strategie.

„Řekla, že cena kila vodíku v roce 2030 budou 4 eura. Pro zajímavost, dneska kdybyste šli naplnit automobil vodíkem v Drážďanech, tak platíte za kilo 18 až 20 eur,“ uvádí Nedvědický.

Z těchto důvodů Ústí nad Labem od nákupu vodíkových autobusů ustoupilo a nevyužije tak dotaci zhruba 850 milionů korun. Bez dotace z Fondu spravedlivé transformace za zhruba 320 milionů se pak podle jednatele Tomáše Krence obejde také výzkumný vodíkový projekt v průmyslové zóně Triangle.

Celkově se v Ústeckém kraji neuskuteční strategické projekty, původně vyčíslené na tři miliardy korun. To, že jsou strategické projekty rizikové, přiznává i ministerstvo životního prostředí.

„Protože jde o projekty v řádech stovek milionů až miliard korun, tyto projekty mají velké nároky na přípravu, nařízení, veřejné zakázky a podobně. Mohou také nastat nečekané vnější vlivy, které mohou realizaci projektu ovlivnit. To znamená podmínky veřejné podpory, nebo například vodíková legislativa Evropské unie a podobně,“ zmiňuje mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.

3:52 Ústecký soud spustil projekt na ochranu dětí proti násilí. Pomoc má lepší propojení justičního systému Číst článek

Nové využití financí

Ústecký kraj teď proto hledá, jak peníze z neuskutečněných strategických projektů využije. V plánu je třeba větší podpora školství v regionu. „V prvé řadě se zaměřujeme na úspěšné vyhlášené výzvy, kde je převis žádostí a tam chceme směřovat část prostředků. Plus máme připravené výzvy, které již byly schváleny. Opět by se to týkalo regionálního školství. Připravujeme i prostředky na regeneraci brownfieldů pro podnikatelské i nepodnikatelské účely,“ říká krajská zastupitelka Iva Dvořáková z ODS, která má transformaci regionu na starosti.

Ústecký kraj má ve Fondu spravedlivé transformace zhruba 16 miliard korun. Podle Ivy Dvořákové se do této chvíle podařilo podat žádosti na projekty za téměř 10 miliard korun.