Část sídla Ústavu pro studium totalitních režimů půjde zřejmě k zemi. Rekonstrukce se řeší už 15 let

Nosná konstrukce opravovaného sídla Ústavu pro studium totalitních režimů na pražském Žižkově se bude muset téměř celá zbourat. Nevyhovuje totiž požadavkům několikapatrové budovy. Rekonstrukce domu v Siwiecově ulici se stále protahuje a její náklady rostou. Podle odhadů měla původně stát asi 140 milionů korun a hotova měla být letos v květnu. Nový termín je však konec roku 2021. Případem se i zabývá policie. Praha 19:43 1. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konstrukce opravovaného sídla Ústavu pro studium totalitních režimů na pražském Žižkově (na snímku z 15. dubna 2013) bude muset být téměř celá zbourána | Foto: Šimánek Vít | Zdroj: ČTK

Zvolené řešení dalšího postupu rekonstrukce, tedy nahrazení stávající nosné ocelové konstrukce železobetonovou, vychází ze závěrů architektonické studie a znaleckého posudku.

Historik Blažek v. ÚSTR. Vědec mluví o spojitosti mezi propouštěním a Babišem, podpořili ho kolegové Číst článek

„Postup splňuje všechny náležitosti pro provádění rekonstrukce,“ uvedla Darja Čablová z ÚSTR. Náklady se tím však podle ní nezvyšují. Vedení instituce to oznámilo radním minulý pátek. Upozornil na to ve čtvrtek server Ekonomický deník.

Celková rekonstrukce

Původně měl být vyměněn jen plášť budovy. „Na začátku jara jsme zjistili, že nelze provést rekonstrukci, tak jak byla plánovaná, a že je potřeba provést rekonstrukci celkovou,“ sdělil podle Ekonomického deníku radním náměstek ústavu Ondřej Matějka.

Důvodem byly nízká pevnost nosné ocelové konstrukce a její zcela nevyhovující protipožární opatření.

Architekt Radko Kolařík uvedl, že nosná konstrukce byla původně vyvinuta pro zcela jiný účel a uvedení stavby do provozu by znamenalo neúměrné náklady.

„Opravovat tu budovu za využití té stávající nosné konstrukce není racionální. Racionální je postupovat jinak," podotkl Matějka.

Investice za 40 milionů

Podle odhadů měla rekonstrukce původně stát asi 140 milionů korun. „Původní zakázka byla vysoutěžena za zhruba 130 milionů korun, vícepráce činí přibližně 40 milionů. Stávající zakázka bude logicky ukončena, investováno bylo zatím asi 46 milionů korun, a to do práce, která by musela být provedena v každém případě: likvidace azbestu, demontáž opláštění," uvedla Čablová.

Dočasná budova Podle dřívějších informací ÚSTR byla budova dostavěna v roce 1975 pro Ústav ekonomických informací. Plánována byla jako dočasná, kolaudace k trvalému užívání se uskutečnila až v 90. letech. Oprava se podle ÚSTR začala připravovat už v roce 2003, kdy v budově sídlilo ministerstvo informatiky, hlavním důvodem byl havarijní stav opláštění. Na opravu však tehdy nebyly peníze.

Další peníze by měly jít posléze do rekonstrukce interiérů, podle Čablové činí odhad zhruba 180 milionů korun. „V tuto chvíli nelze ovšem říci, že součtem těchto částek získáme přesnou cenu za celkovou rekonstrukci, jsou to spíše částky indikativní,“ doplnila.

Podle Ekonomického deníku ministerstvo financí počítá s tím, že příští rok vyčlení dalších 50 milionů.

Ústav pro studium totalitních režimů sídlí od února 2017 přechodně v Office Parku Hadovka v Evropské ulici. Budova v Siwiecově ulici měla velké tepelné ztráty a zatékalo do ní. Oprava se dotkla také Archivu bezpečnostních složek, který má v Siwiecově ulici část pracovišť. Archiv nyní více využívá své další prostory v Praze, a to v Braníku a v ulici Na Struze.