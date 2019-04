Brněnským hřbitovem bude přes Velikonoce projíždět minibus, seniorům pomůže s přesunem

Po Ústředním hřbitově v Brně od pátku jezdí minibus. Určený je zejména seniorům, aby se mohli snáze pohybovat po rozlohou největším hřbitově v Česku. Minibus má 38 míst, v provozu bude až do Velikonočního pondělí. A to vždy od osmi hodin ráno do šesti hodin večer.

Brno 12:43 19. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít