ONLINE: Kabinet prodloužil omezení volného pohybu v Česku do 11. dubna. Krizový štáb povede Hamáček

Vláda v pondělí schválila změnu v čele Ústředního krizového štábu, který řídí kroky proti šíření epidemie koronaviru. Po epidemiologovi Romanu Prymulovi převzal jeho vedení s okamžikem schválení ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Prymula se nadále bude věnovat projektu tzv. chytré karantény.

Kabinet prodloužil omezení volného pohybu osob do 11. dubna. Do stejného data budou uzavřené také restaurace a maloobchodní prodeje a služby.

V souvislosti s nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, zemřelo v Česku 17 lidí. Mezi oběťmi nákazy podle webu ministerstva zdravotnictví přibyl jeden člověk. Počet případů nákazy stoupl na 2878, testů bylo provedeno 43 498.

Omezení volného pohybu po celé České republice, které je jedním z opatření proti šíření nového typu koronaviru v zemi, v pondělí kabinet opětovně prodloužil do 11. dubna do 06.00. Sdělil to premiér Andrej Babiš (ANO).

Opatření platí od 16. března, vláda ho naposledy prodloužila do středy 1. dubna. Rozšířila ho tehdy rovněž o ustanovení, podle kterého nemají lidé na veřejně dostupných místech tvořit skupinky a být nejvíce ve dvou.

Opatření omezující volný pohyb se nevztahuje například na cesty do zaměstnání, na nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení, dobrovolnickou či sousedskou výpomoc, na pobyty v přírodě nebo parcích a pro účast na pohřbech.

Lidé mají podle nařízení, které má formu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, omezit kontakty s dalšími osobami na nezbytně nutnou míru a pobývat na veřejně dostupných místech maximálně ve dvou. Výjimka platí pro členy domácnosti, výkon povolání či podnikatelské činnosti a účast na pohřbu. Lidé by také měli zachovávat při vzájemném kontaktu alespoň dvoumetrový odstup, pokud je to možné.

Vláda také schválila uzavření restaurací rovněž do 11. dubna. Zákaz se netýká například výdeje jídla okénkem nebo prodeje s sebou bez vstupu do provozovny. Omezení neplatí také pro provozovny, jež neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb nebo vězeňských zařízení.

Česko bylo v polovině března po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která přistoupila kvůli koronaviru k omezení pohybu obyvatel. Opatření o několik dní později doplnil zákaz vycházení bez zakrytí nosu a úst, lidé musí použít mimo bydliště respirátor, roušku, ústenku, šátek nebo šálu.

Úřady před posledními dvěma víkendy také důrazně doporučovaly lidem zákaz volného pohybu dodržovat a omezit návštěvy chat a chalup. Pokud byla jejich cesta nezbytná, měli se lidé zdržovat ve své vlastní skupině a nevycházet mezi místní obyvatele.

Hamáček střídá Prymulu

Už dopoledne kvitovala chystanou změnu v čele krizového štábu opozice, podle které měl ministr vnitra Hamáček z titulu své funkce řídit štáb už od jeho ustavení. O plánu změny informoval v rozhovoru pro Lidové noviny premiér Andrej Babiš (ANO).

Hamáček se dosud věnoval především nákupům a distribuci ochranných prostředků. Řídil krizový štáb ministerstva vnitra.

Vláda o aktivaci Ústředního krizového štábu rozhodla 16. března. Hamáček podle svých dřívějších vyjádření aktivaci štábu Babišovi několikrát navrhoval už v předešlých dnech. Štáb podle statutu po vyhlášení krizové situace, mezi které se řadí i současný nouzový stav, připravuje návrhy řešení. Jeho předseda je předkládá Bezpečnostní radě státu, v případě nutnosti vládě.

Statut štábu vláda před jeho aktivací změnila. Podle v polovině března schválené podoby statutu jmenuje premiér předsedou štábu podle situace některého z členů vlády nebo štábu, původně mohli v čele štábu stát pouze ministr obrany nebo ministr vnitra.

Mobilní týmy

Kritici Babišovi vytýkali, že štáb nechtěl aktivovat, aby se mohl v médiích prezentovat jako ústřední postava boje proti šíření koronaviru. Hamáček k tomu médiím řekl, že při schválení Prymuly se musela ČSSD podvolit ministrům hnutí ANO, jinak by padla vláda.

Projekt chytré karantény, na jehož přípravu se má nyní soustředit Prymula, se v pondělí začal testovat na jižní Moravě. Jeho základem je zmapování pohybu nakaženého člověka za posledních pět dní, a to podle údajů z mobilního telefonu a platební karty. Armáda vytvoří mobilní týmy odebírající vzorky od lidí, kteří se dostali do kontaktu s infikovaným. Pokud se projekt osvědčí v praxi, mohla by chytrá karanténa v Česku nahradit plošná restriktivní omezení komplikující každodenní život a dopadající na ekonomiku.