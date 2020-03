Prymula navrhne vládě, aby zrušila slevy v obchodech. Podle Babiše je potřeba akce ponechat

Předseda Ústředního krizového štábu a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula navrhne vládě, aby zrušila slevové akce v obchodech. Podle něj to způsobuje komplikace kvůli shromažďování osob, rozvoz letáků je navíc potenciálním zdrojem šíření koronaviru. Prymula to v pátek řekl novinářům po jednání krizového štábu. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) to není dobrý nápad. Praha 21:33 20. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Prymula na tiskové konferenci po jednání Ústředního krizového štábu | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Problém se slevovými akcemi se podle Prymuly objevil v souvislosti s vymezením otevírací doby v obchodech, kdy mezi 7.00 a 9.00 mohou nakupovat pouze osoby starší 65 let nebo hendikepovaní. Objevují se podle něj stížnosti, že senioři všechno zlevněné zboží vykoupí.

„Navrhnu vládě, abychom slevové akce zrušili. V této době si myslím, že je to zbytečné, není tady nějaký problém, že bychom se museli podbízet s některými potravinami za levnější ceny. Takže ty slevové akce nemají význam, ba naopak jsou potenciálně nebezpečné,“ řekl Prymula.

Babiš večer reagoval, že zákaz slevových akcí v obchodech není dobrý nápad. „Slevové akce je potřeba ponechat,“ řekl premiér v televizi Nova. Babiš v roce 2017 vložil do svěřenských fondů holding Agrofert, který podniká také v potravinářství. Podle loňské zprávy auditorů Evropské komise má Babiš na holding stále vliv.

K omezení otevírací doby obchodů a vyčlenění její části pro seniory vláda sáhla s ohledem na to, že starší lidé jsou rizikovější skupinou při nákaze koronavirem. Původně kabinet určil pro lidi starší 65 let nákupní dobu od 10.00 do 12.00, ve čtvrtek ji posunul na dřívější hodiny. Omezení se vztahuje na obchody s potravinami, s hygienickými potřebami a na drogerie.