K roušce by měl mít přístup každý zdarma, řekl Prymula po prvním jednání krizového štábu

Obce by měly v příštích dnech začít přidělovat roušky všem lidem. Radiožurnálu to po prvním jednání Ústředního krizového štábu řekl jeho šéf Roman Prymula. Koncem týdne by měly roušky dostat pracovníci ohrožených profesí, jako jsou prodavači v supermarketech nebo vlakoví průvodčí. „K roušce by měl mít přístup každý zdarma," prohlásil Prymula v pondělí. Krizový štáb se zabýval i situací kolem takzvaných rychlotestů. Praha 19:35 16. března 2020

Na prvním zasedání Ústředního krizového štábu se řešily distribuční kanály roušek pro všechny obyvatele Česka.

Náměstek Prymula uvedl, že by se místa distribuce měla řešit během úterý s hejtmany krajů. Roušky by měly být distribuovány od státu obcím s rozšířenou působností a ty je potom budou rozdávat občanům zdarma.

Krizový štáb se zabýval také variantou rozdávání roušek v dopravních prostředcích, ale to bylo zavrhnuto. Cílem je, aby každý obyvatel ČR měl roušku.

V první řadě budou roušky distribuovány ohroženým pracovníkům, tedy prodavačům v supermarketech, průvodčím a dalším.

Distribuce by měla začít ve čtvrtek, nicméně to se odvíjí od momentu dodání velké dodávky roušek, kterých by mělo být zhruba pět milionů.

Dále by roušky měli dostat tzv. práceschopní občané - tedy ti, kteří chodí do práce. Podle náměstka Prymuly je reálné to, po čem volá ministr Hamáček. Roušky by se mohly dostat ke všem skupinám obyvatel.

Náměstek Prymula chválil iniciativu lidí, kteří šijí roušky doma. Dodal, že by krizový štáb chtěl vydat v pondělí vyjádření k tomu, jak by občané měli roušky správně využívat.

Krizový štáb řešil také situaci pendlerů, kteří musí být ubytováni v hotelech. Pendleři by měli dostat výjimku, aby mohli bydlet hotelech, které jsou pro širokou veřejnost jinak zavřené.

Takzvané rychlotesty by mohly být k dispozici ve středu. Měly by sloužit zejména pro osoby s klinickými příznaky nákazy.

Krizový štáb by se měl scházet minimálně dvakrát týdně formou telefonické konference. Užší část štábu se bude scházet častěji, další setkání je naplánováno na středu.

