Rok od zavření škol. ‚Dobré podmínky má víc dětí, zvyšuje se ale podíl absencí,‘ varuje šéfinspektor

Loni v březnu se kvůli šíření pandemie covidu-19 žáci a studenti začali učit z domova. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) zatím plán návratu do lavic neexistuje. Česká školní inspekce provádí od ledna hospitace v hodinách distanční výuky a pomáhá ministerstvu aktualizovat metodické materiály pro učitele. „Doporučujeme úzkou a stále se prohlubující komunikaci s rodiči," apeluje ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Praha 18:43 11. března 2021

„Na druhou stranu se zvyšuje podíl těch, kteří sice podmínky pro distanční nebo online výuku mají, ale vypadávají z ní. A zvyšuje se také podíl absencí," připouští Zatloukal

Komunikace s rodiči žáků podle Zatloukala umožňuje výuku vyladit tak, aby co nejvíc odpovídala podmínkám, které děti v rodinném prostředí mají. „Můžeme konstatovat, že tyto podmínky se spíše zhoršují, než zlepšují. A to potom dopadá na vzdělávání žáků,“ říká ve speciálu Českého rozhlasu Plus.

„V průběhu pandemie roste podíl žáků, kteří mají problémy. Podpora rodiny se v tomto smyslu omezuje a škola na rozdíl od prezenční výuky nemá možnost nepříznivé podmínky nějak minimalizovat. A zohledňovat to v distančním vzdělávání je daleko komplikovanější,“ popisuje potíže, s nimiž se potýkají nejen žáci, ale i učitelé.

Na jaře se v důsledku zavření základních škol ocitlo mimo vzdělávací systém na deset tisíc školáků, uvedla Česká školní inspekce. Podíl těchto dětí se od té doby sice snížil, objevuje se ale jiný problém:

„Na druhou stranu se zvyšuje podíl těch, kteří sice podmínky pro distanční nebo online výuku mají, ale vypadávají z ní. A zvyšuje se také podíl absencí,“ připouští Zatloukal.

Adam Šimůnek, ředitel malotřídní školy v Branticích na Bruntálsku, ve Speciálu přiznává, že stejně jako na Zatloukala se i na něj obrací rodiče. někteří s tím, že děti jsou přetěžovány, a jiní s tím, že rozsah výuky je nedostatečný.

„Nejtěžší je odhadnout tu míru. Ptáme se rodičů a pracujeme individuálně. Zadáváme žákům učivo na týden dopředu pro asynchronní výuku a kombinujeme to se synchronní výukou, kdy se učitelky se žáky setkávají na několik hodin,“ doporučuje Šimůnek s tím, že dětem chybí i kontakt s dalšími lidmi. Učitelky v jeho škole se tak snaží zapojit žáky třeba online oslavami narozenin nebo hromadným zpěvem.