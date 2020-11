V Ústřední vojenské nemocnici pomáhají dva němečtí lékaři. Během týdne dorazí i Britové a Američani

Dva němečtí vojenští lékaři nastoupili v pondělí do pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Českým kolegům pomáhají se zvládáním koronaviru. Do Česka v pondělí také přiletí šest britských zdravotníků. Tým amerických vojáků z texaské a nebraské národní gardy by měl do České republiky dorazit asi v polovině týdne, uvedl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Své zapojení do boje proti koronaviru by měla zvýšit i česká armáda.

