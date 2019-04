‚Ví kam zavolat.‘ Exšéf Úsvitu Černoch ve službách Středočeského kraje: stará se o filmaře i turismus

Po neúspěchu ve sněmovních volbách ohlásil odchod z politiky, věnovat se chtěl své původní profesi pilota. Nakonec ale skončil ve službách Středočeského kraje. Bývalý šéf Úsvitu a exposlanec Marek Černoch nejdříve z podnětu hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) vytvořil filmovou kancelář, nyní vede krajskou centrálu cestovního ruchu. Bez výběrového řízení. Původní zpráva Praha 6:00 4. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý šéf Úsvitu a exposlanec Marek Černoch | Zdroj: Profimedia

„Má kontakty jak v Česku, tak v zahraničí.“ Tak ve zkratce hodnotí přínos Marka Černocha pro krajský filmový průmysl středočeský radní pro regionální rozvoj Martin Draxler (ANO). „Když máte kontakty, tak jde vždy všechno mnohem jednodušeji. Víte kam zavolat,“ pokračoval.

Manžel hejtmanky Jermanové jezdil krajským autem jen soukromě, nevykazoval ani najeté kilometry Číst článek

A právě kontakty jsou podle Draxlera i stěžejní důvod, proč Černocha kraj loni oslovil, když Jermanová přišla s nápadem na vznik filmové kanceláře. Že by bývalému poslanci k místu pomohl i kontakt na hejtmanku ještě z doby, kdy oba působili ve sněmovně, radní neřekl. „To je dotaz na paní hejtmanku,“ poznamenal. Jermanová je však na mateřské dovolené a na zprávy nereagovala.

Radní pouze odmítl, že by tuto pozici mohli pro Černocha šít na míru. „Nemyslím si, že se úplně od začátku uvažovalo o panu Černochovi, nicméně pak po rozhovorech a diskuzích s možnými lidmi nám z toho vyšel úplně nejlépe,“ uvedl Draxler.

Oficiální výběrové řízení ovšem neproběhlo. „U těchto konkrétních pozic je to běžné. Má znalosti z oblasti kultury a filmu, má manažerské schopnosti a zná dobře Středočeský kraj, takže dělat pak klasické výběrové řízení by nebylo úplně jednoduché,“ dodal radní.

Lákání filmařů

Úkolem středočeské filmové kanceláře spadající pod Středočeskou centrálu cestovního ruchu je podobně jako v jiných krajích nabízet tamní lokace k natáčení filmovým produkcím. Oficiálně otevřela v lednu, Černoch však na jejím zprovoznění pracoval už od loňského srpna. Podle údajů z registru smluv za to bral měsíčně 40 tisíc korun bez DPH.

„Znám filmaře, režiséry, lidi z produkce. Je to opravdu o kontaktech,“ řekl ke své kvalifikaci Černoch. K filmu ho přivedl prý jeho otec, zpěvák Karel Černoch. „Byl jsem osloven s tím, že jsem se kolem filmu v minulosti motal a dělal jsem celkově v cestovním ruchu. Přišlo mi to jako velmi zajímavý projekt,“ doplnil.

Nejdříve Černoch pro kraj pracoval externě, v březnu přešel na zaměstnanecký poměr. Po odchodu Markéty Wernerové (ČSSD), rovněž bývalé poslankyně původem z Karlovarska, z čela Středočeské centrály cestovního ruchu byl totiž pověřen jejím řízením.

„Měli s paní Wernerovou pracovat na filmových lokacích. Bohužel pro nás paní Wernerová dostala lepší nabídku a opustila tuto pozici. A pro nás vzhledem k tomu, že se blíží se sezona, projekty jsou už rozběhnuté, tak nejjednodušší bylo sáhnout po panu Černochovi,“ zdůvodnil radní Draxler, proč hejtmanství vybralo na post právě Černocha.

Střídání šéfů turismu

Od vzniku krajské centrály v roce 2017 jde přitom už o třetího šéfa organizace. Wernerová totiž přišla loni v dubnu, kdy vystřídala tehdejší ředitelku Noru Dolanskou. Ta odešla na vlastní žádost, tvrdila, že ji k tomu donutily okolnosti. Rozvoj turismu měli původně ve Středočeském kraji na starosti Starostové a nezávislí (STAN), po změně koalice tuto agendu převzalo hnutí ANO.

Podezřelé kontrakty Vedení kraje v čele s Jermanovou nyní čelí kritice i kvůli množství externích smluv, které uzavřelo v roce 2017. Za služby typu „analýza hudebních festivalů“ nebo „poskytování zpětné vazby“ zaplatil kraj tehdy celkem pět milionů korun, jak upozornily Seznam Zprávy.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že by se hejtmanka k celé věci měla jasně postavit. Ta z mateřské dovolené podle Seznamu vzkázala, že jde o kampaň Miroslava Kalouska (TOP 09), který avizoval, že podá na hejtmanství kvůli kontraktům trestní oznámení.

Loni také vyšlo najevo, že kraj vyplatil dotaci z fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof na koncert Dalibora Jandy, který se konal v Praze. Výtky ze strany opozice přišly rovněž kvůli desetimilionové dotaci na oslavu výročí značky Harley-Davidson.

Opozice proto častou výměnu ředitelů kritizuje, podle Víta Rakušana (STAN) to centrále cestovního ruchu škodí. „Je to problém, tato organizace měla ambice. Seškrtaly se jí ale kompetence. Ředitelům nebyl dán dostatečný komfort, aby ji mohli skutečně řídit. Bylo to jenom o tom, co si kraj přeje a co poptává,“ popsal poslanec a středočeský zastupitel, který dříve působil na kraji právě jako radní pro cestovní ruch a centrálu zakládal.

Podobně mluví také Martin Kupka z ODS. „To ukazuje, že oni nejsou schopní řídit kraj a krajské instituce. Výměny samozřejmě k žádnému výkonu nepřispějí,“ uvedl. Černoch se přitom loni stal členem ODS, Kupka se však od jeho nového angažmá distancoval. „My jsme za jeho roli v krajské příspěvkové organizaci nikdy neztratili slovo. Přišel tam nezávisle na svém řadovém členství,“ doplnil.

Výběrové řízení na nového šéfa krajské centrály cestovního ruchu, která ročně hospodaří s rozpočtem 31 milionů korun, se podle radního Draxlera teprve připravuje. Ocenil by prý, kdyby se přihlásil i dosavadní ředitel Černoch.

„Zatím musím přiznat, že při řešení pracovních věcí se mi s panem Černochem jedná velice dobře, takže já bych určitě přivítal, kdyby se přihlásil a v této práci pokračoval,“ řekl.

Sám Černoch zatím své budoucí působení na kraji nechtěl příliš komentovat. „Řízení zatím nebylo vypsáno, takže ještě nevím,“ uvedl.