‚Uteč, schovej se, bojuj.‘ Učitelé v Pardubicích zažili cvičný útok na měkké cíle
Uteč, schovej se, bojuj. To je policejní poučka, která může zachránit lidské životy v případě, že nějaký kolektiv ohrožuje ozbrojený útočník, třeba i ve škole. Právě teď před začátkem nového školního roku si tak tohle klíčové pravidlo procvičili učitelé v Pardubicích. Měli speciální školení na ochranu měkkých cílů.
Na chodbě školy zní fingovaná střelba, učitelé dostávají od školitelů pokyny, aby se před fiktivním útočníkem schovali ve třídách a zabrikádovali se tam vším, co je po ruce. Kantoři musí zatemnit okna a vypnout mobily a měli být zahradit vstup do třídy nábytkem pokud možno potichu.
00:00 / 00:00
Učitelé v Pardubicích měli školení na ochranu měkkých cílů, procvičovali bezpečnostní postupy
Hlavně potichu
Policista Zdeněk Klubrt dohlíží na to, jestli všechno dělají tak, jak mají. „Důležité je udržet pozornost a být potichu při realizaci barikády, protože hluk přitahuje aktivitu útočníka. Je těžké zkoordinovat ten tým, aby byl bezhlučný, aby šeptal, aby to dělal bezhlučně. Jinak situace barikády byla pěkná a celá situace byla zvládnutá dobře, mimo toho hluku.“
Stavění barikády před dveřmi do třídy ze stolů a židlí si vyzkoušela taky učitelka Martina Hrušková. „Byla to strašně nepříjemná situace, nechtěla bych to zažít. Jsem ráda, že jsem viděla v reálu, jak to funguje.“
Kantorka je ráda, že se takového školení mohla zúčastnit. „Myslím si, že bude dobré to i trénovat s dětmi ve škole, aby si to i ony vyzkoušely na vlastní kůži. Protože ono se řekne zabarikádovat, ale není to tak jednoduché. Je potřeba to vyzkoušet.“
Poučku „uteč, schovej se, bojuj“ pro zvládání mimořádných situací si tady na jedné z pardubických škol procvičilo 80 učitelů včetně školníků a pracovníků školních recepcí. Preventivní program pro ně připravil magistrát spolu s krajským ředitelstvím policie.