ONLINE: Více než v pondělí, méně než minulý týden. Za úterý přibylo 2655 případů nákazy koronavirem

V Česku v úterý do 18.00 přibylo 2655 případů covidu. Je to zhruba o 2300 méně než k šesté hodině minulé úterý. Oproti pondělí jde ale o nárůst přibližně o 650 nakažených. Celkově je v České republice aktuálně přes 120 000 nakažených, většina s lehkým průběhem nemoci. Počet hospitalizovaných s covidem stoupl o 276. Umrtí od rána stoupla o 71 na 6487. Sledujeme online Praha 19:08 17. listopadu 2020

V pondělí bylo v nemocnicích 6868 pacientů, z toho 1008 ve vážném stavu. Laboratoře v pondělí provedly 25 500 testů, o 16 500 víc než v neděli. Podíl pozitivních se druhým dnem drží kolem pětiny, předtím to byla čtvrtina. Vyplývá to z aktuálních informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Od března, kdy se nákaza začala v Česku šířit, byl koronavirus prokázán u 468 181 lidí. Šíření epidemie v Česku podle odborníků zejména v posledním týdnu zpomaluje, počty nových pozitivních testů jsou v mezitýdenním srovnání nižší.

Premiér Andrej Babiš (ANO) je ohledně údajů, které reflektují vývoj šíření epidemie koronaviru v Česku, ještě skeptický. „Nebyl bych tak natěšený, že jsme to už zvládli,“ řekl v úterý novinářům na Národní třídě, kam přišel vzpomenout na listopadové události roku 1989. Domnívá se ale, že Česko pandemii zvládne.

S nákazou je na tom stále nejhůře Vysočina. Za 24 hodin zemřelo sedm nakažených, nově se nemoc potvrdila u 372 lidí. Celkem je v kraji nyní 8563 nemocných osob. Počty nemocných ale zatím stoupají pomaleji než zkraje minulého týdne.

Naopak relativně nejlépe je na tom Praha a Praha-západ, kde bylo za uplynulý týden kolem 207 případů koronaviru na 100 000 obyvatel.

Od středy začínají platit nová vládní opatření proti šíření koronaviru. Potravinářské řetězce dokončují přípravy k omezení počtu zákazníků na metry čtvereční. Vláda o tomto opatření rozhodla v pondělí odpoledne.

Vzhledem k omezenému času na přípravu někteří prodejci ve středu zavedou dočasná řešení, dlouhodobá budou následovat v dalších dnech. Prodlužuje se i otevírací doba obchodů, a to do 21:00. Od středy budou nově otevřené také psí a kočičí salóny.

Ministerstvo zdravotnictví od pondělí začalo zveřejňovat rizikové skóre, podle kterého se budou uvolňovat, nebo zpřísňovat protikoronavirová opatření. V pondělí byla jeho hodnota 70 ze 100, a tak to zůstalo i v úterý.

Body odpovídají čtvrtému stupni opatření proti covidu-19, v současnosti ale nadále platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň. Pokud číslo zůstane pod hodnotou 75 do středy, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření. To by mohlo platit zřejmě od příštího pondělí.

