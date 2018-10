Přehled tisku: Bakala zvažuje arbitráž kvůli Zemanovu výroku a do Česka míří méně pracovníků z východu

V úterním deníku E15 se dočtete o tom, že podnikatel Zdeněk Bakala zvažuje arbitráž kvůli výroku Miloše Zemana. Hospodářské noviny zase upozorňují, že z východu Evropské unie míří do Česka méně pracovníků, důvodem je vidina malého výdělku oproti jiným zemím. Mf Dnes uvádí, že klesá hladina vodních nádrží v zemi. To nejdůležitější z úterního tisku sestavil Radiožurnál. Praha 7:17 23. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Zdeněk Bakala | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Mladá fronta Dnes

Kvůli přetrvávajícímu suchu a nedostatku deště výrazně klesá hladina vodních nádrží v Česku. Tématu se věnuje Mladá fronta Dnes. Ta píše, že přehrady vypustily od léta do suchých koryt asi o 400 milionů kubíků vody více, než do nich přiteklo.

Třeba v případě nádrže Pařížov na Chrudimsku už se dá projít po jejím dně. Ve Všechlapech na Ústecku je zase vůbec nejméně vody v historii.

Přehrady fungují jako zásobárny vody právě v dobách sucha a mají předepsáno, jaké minimální množství musí vypouštět do koryta pod hrází, aby v řece zůstal život. Mezi další důvody odvádění vody patří to, aby se dostatečně naředily odpadní vody z velkých čistíren nebo aby měly elektrárny dost vody na chlazení turbín.

E15

Podnikatel Zdeněk Bakala prý zvažuje, že by se proti nedávnému slovnímu útoku ze strany prezidenta Miloše Zemana mohl bránit, a to i na mezinárodní úrovni. Podle informací, které má k dispozici deník E15, je teoreticky ve hře dokonce arbitráž neboli alternativa soudního řízení.

Mediální zástupkyně Zdeňka Bakaly Šárka Samková nechtěla informace o možném právním sporu komentovat.

Lidové noviny

Kamery ve školách jako užitečné opatření nebo zbytečné šmírování? Tomuto tématu se věnují úterní Lidové noviny. Právě bezpečnost pravidelně kontroluje Česká školní inspekce. Nejjednodušší a nejefektivnější jsou podle ní takzvaná režimová opatření - tedy hlídat, kdo do budovy vchází, zaplatit vrátného nebo používat vstup na čip.

Regionální Deník

České poště nestačí třídící centrum v Praze, nové by vyšlo na stovky milionů korun. Píše o tom regionální Deník, kterému ředitel podniku Roman Knap řekl, že starý objekt nevyhovuje dnešním požadavkům na zpracovávání zásilek. Česká pošta proto podle svého ředitele potřebuje pro třídění balíků novou budovu.

V ideálním případě by vedení chtělo postavit úplně nový objekt na vlastních pozemcích vedle toho současného v pražských Malešicích. To by mohlo stát půl miliardy korun. Vyřešit moderní logistiku celé České pošty by pak podle ředitele Knapa vyšlo na asi dvě miliardy korun.

Hospodářské noviny

Lákat zaměstnance z východu Evropské unie může být pro české stavební firmy nebo výrobní podniky složitější. Upozorňují na to Hospodářské noviny, které za tím vidí rychlejší růst platů v zemích, odkud pracovníci přichází.

Zatímco česká mzda byla ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně vyšší o osm procent, rumunská vzrostla o 11 procent, jak uvádí Eurostat. Rumuni proto mají, jak tvrdí Hospodářské noviny, větší motivaci zůstávat doma.

Kvůli vyššímu výdělku láká spíše Německo, Rakousko nebo dokonce Slovensko, které je díky euru přitažlivější než Česko a jeho koruna.

Právo

Na některých čerpacích stanicích jsou už tržby za nepalivové výrobky vyšší než útraty za pohonné hmoty. Právo upozorňuje, že časy, kdy čeští řidiči zajížděli k čerpacím stanicím jen kvůli tankování nebo umytí auta jsou už nejspíš pryč.

Provozovatelé stanic je zmodernizovali a benzínky tak mnozí berou jako místo pro občerstvení se, odpočinek nebo dokonce zábavu. Vedle stále častějšího nákupu potravin, léků nebo dárků slouží zastávky u silnic a dálnic i jako prostor pro pracovní schůzky.