Soud poslal mladíka, který zabil učitele mačetou, do vazby. Hrozilo, že by mohl v jednání pokračovat

Devatenáctiletého žáka, který podle policie ve čtvrtek zabil pedagoga Středního odborného učiliště v pražské Ohradní ulici, v sobotu Obvodní soud pro Prahu 4 poslal do vazby. Serveru iDNES.cz to po jednání soudu řekla státní zástupkyně Jana Murínová. Z čeho je mladík obviněn, žalobkyně nesdělila. Podle serveru soud rozhodl o vazbě kvůli obavě z útěku podezřelého, mohl by prý také pokračovat v trestné činnosti.

Praha 15:58 2. dubna 2022