Generál Jiří Šedivý: Pro Afghánce je voják v uniformě z 90 procent nepřátelský voják

Jeden voják zemřel a dva se zranili při pondělním útoku na afghánské základně Šindánd. Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý pro Radiožurnál řekl, že si nemyslí, že se nejednalo o cílený útok na české vojáky. Pro Afghánce je podle něj voják v uniformě z 90 procent nepřátelský voják. Šedivý rovněž vyloučil, že by se jednalo o široce organizovaný útok. Rozhovor Praha 12:24 23. října 2018

Je podle vás možné, že se mise v Afghánistánu omezí, když jde už o třetí útok na české vojáky za poslední tři měsíce?

Co se týče posledních dvou případů v srpnu a minulý týden, vždycky došlo k napadení našich vojáků ze zálohy. Proti tomu je těžké přijímat nějaká opatření, přesto se analýza musí provést. Omezování plnění úkolů v misi by ale nebylo rozumné.

Poslechněte si rozhovor Jiřího Chuma s bývalým náčelníkem generálního štábu Jiřím Šedivým o smrti českého vojáka v Afghánistánu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že se bude s ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO) bavit o tom, jestli je možné takovým situacím předejít. Jak vnímáte toto vyjádření?

Samozřejmě se všichni musíme soustředit na to, abychom našli nějaké schopnosti, kterými bychom mohli takové zákeřné útoky eliminovat či omezit jejich účinky.

Je to reálné?

Například je potřeba analyzovat prostředí, ve kterém se naši vojáci pohybují, posílit zpravodajské činnosti nebo posílit spolupráci s místním obyvatelstvem. Je potřeba ale znát i situaci uvnitř afghánských jednotek. Tento útok se stal krátce potom, co v provincii Kandahár útočník zastřelil tři vedoucí představitele této provincie.

Když se zeptám laicky – mělo by se velení armády ještě důrazněji zaměřit na ochranu vojáků, které do země posílá?

Možnosti jsou relativně limitované. Chtěl bych ale připomenout, že máme na generálním štábu lidi, kteří jsou velmi zkušení a v historii českého generálního štábu jsme tam tak dobré lidi neměli. Náčelník štábu i všichni jeho zástupci ví, jakým způsobem k takovým problémům přistoupit. Je to věc, se kterou se musíme naučit pracovat, a uvědomit si, že situace v Afghánistánu se nelepší, a naopak zhoršuje. Je nezbytně nutné to reflektovat i v našich činnostech.

Mohlo jít o útok cílený přímo na české vojáky? Amir Ahmadzai z Kábulské univerzity hovořil o tom, že útočníci mnohdy neví, na vojáky jaké národnosti útočí.

S tím souhlasím. Pro Afghánce je voják v uniformě z 90 procent nepřátelský voják. Určitě dovedou rozlišit americkou vlajku, ale všechny ostatní příslušníky koalice jen velmi těžce. To by někdo musel mít nějaký zvláštní vztah k Česku. Nemůžeme to ale vyloučit. Ta poslední debata, která se v Česku odehrávala ohledně úniku informací o aktivitě 601. skupiny speciálních sil, tomu pochopitelně nepřidává.

Zástupci NATO uvádí, že útočil jeden afghánský voják. Jak pravděpodobné je, že šlo o jednotlivce nebo infiltrovaného teroristu Tálibánu, spíš než o organizovanou akci?

Kdyby to byla organizovaná akce, tak to nebude pouze jeden voják a útok by měl mnohem fatálnější následky. Nemůžeme to vyloučit a je zcela evidentní, že infiltrace Tálibánu do afghánských ozbrojených sil se děje. Není to nic nového, taková situace se odehrála už několikrát, kdy oběťmi byli například američtí vojáci.

Nemyslím si, že by to byla cílená aktivita, která by byla sofistikovaně plánovaná. Ten člověk to mohl udělat jako úkol, který mohl dostat od místního velitelství Tálibánu, ale kdyby to byla rozsáhlejší akce, důsledky by byly mnohem horší.