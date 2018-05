Útok na číšníka: policie nejprve omylem zadržela Izraelce, do hotelu pro ně přišla zásahová jednotka

Při pátrání po útočnících, kteří koncem dubna v centru Prahy brutálně zbili číšníka, se policie dopustila chyby. Nejprve zatkla skupinu sedmi Izraelců. Do hotelu Astoria v centru Prahy si pro ně přišla zásahová jednotka, napsal v úterý server Aktuálně.cz, jemuž to potvrdili jeden ze zadržených Izraelců i mluvčí pražské policie. Praha 8:56 15. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté hledají skupinu mužů, kteří napadli číšníka | Foto: Policie ČR | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V podvečer do našich pokojů vtrhli těžkooděnci s vytaženými samopaly, maskami, helmami a v plné zbroji. Začali nás bít a drželi nám automatické zbraně u hlav," popsal serveru Aktuálně.cz jeden ze zadržených Izraelců Eli Gershzon.

Policisté jim podle něj měli roztrhat oblečení a nařídili jim lehnout si na zem jen ve spodním prádle. „Šlápli nám na krky, abychom se nemohli hýbat, a spoutali nás,“ dodal Gershzon s tím, že jeden z jeho kamarádů byl při zásahu zraněn a musela ho odvést záchranka do nemocnice na ošetření.

Poté je podle Gershzona zásahová jednotka vyvedla z hotelu „jako teroristy“. „Lidé na ulicích nás fotografovali a natáčeli na telefony. Bylo to ponižující a trapné,“ dodává Izraelec.

Špatný tip

Policisté do pokojů vtrhli na základě nesprávného tipu, jenž dostali při pátrání po lidech, kteří napadli číšníka Mirka v restauraci na pražské Národní třídě. Těch totiž bylo taky sedm. Skutečné pachatele pak zatkli běžní uniformovaní policisté na letišti.

„Dostali jsme celou řadu poznatků k pachatelům a o jejich místě výskytu. Jeden z nich byl však mylný, což ale policisté v samotném prvopočátku nemohli tušit. Zadrželi v hotelu skupinu cizinců, kteří odpovídali popisu, ale jak se následně ukázalo, hledaní pachatelé to nebyli," vysvětlil serveru mluvčí pražské policie Jan Daněk. K použití zásahové jednotky podle něj policie přistoupila, protože útočníci byli nebezpeční a uměli bojové sporty.

Policisté se podle Daňka zadrženým omluvili a poučili je, jakým způsobem mohou případně podat na jednání policie stížnost. Izraelci se na závěr s policisty i vyfotili, což připouští i Gershzon.

'Jediný hřích'

Skupina nyní hledá právníka, který by je zastupoval. Tvrdí, že zadržení bylo brutální. „Náš jediný hřích byl, že jsme byli sedmičlenná skupina jako ti násilníci na videu. Z nevinného výletu se stal traumatický zážitek, který nám zanechal hluboké šrámy na duši," vysvětlil Gershzon.

Incident se stal u obchodního centra Quadrio. Číšník skupinu sedmi mužů z Nizozemska ve věku 24 až 32 let upozornil na to, že na zahrádce restaurace nemohou popíjet vlastní alkohol. Útočníci ho povalili na zem, kde ho začali mlátit pěstmi a kopat do něj. Poté, co zůstal bezvládně ležet na zemi, z místa utekli.

Policie útočníky zadržela na letišti. Dva Nizozemce vzápětí propustili, protože ze záběrů bylo patrné, že se snažili ostatní uklidňovat. Další tři podezřelé z výtržnictví potrestal soud ve zkráceném řízení podmínkou a na pět let je vyhostil ze země.

Zbývající dva Nizozemce poslal soud do vazby. Jsou podezřelí z trestného činu těžkého ublížení na zdraví, za který jim hrozí až 10 let vězení.