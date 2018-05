Z hotelu nás vedli jako kriminálníky, říká jeden z Izraelců, které si policie spletla s útočníky z Nizozemska

Česká policie musí vysvětlovat omyl při zatýkání podezřelých z dubnového útoku na číšníka v Praze. Ještě před zadržením Nizozemců totiž na základě nepřesných údajů zatkli skupinu Izraelců. Server Aktuálně.cz přišel s informací o tom, že omylem zadržení turisté si na postup policie stěžují. Chtějí se také obrátit na advokáta, který by je v Česku zastupoval. Radiožurnál přináší svědectví jednoho ze zadržených Izraelců Eliho Gershzona. Praha 19:50 15. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie ČR (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Byli jsme v hotelu na Starém městě v Praze, odpočívali jsme po výletě. Okolo sedmé večer, možná půl sedmé obrovská policejní skupina vtrhla do našich pokojů se zbraněmi, helmami a maskami a velmi násilně nás zadržela,“ řekl pro Radiožurnál jeden ze zadržených turistů.

Nikdo z nich prý na celý incident nemůže zapomenout. „Neustále hledali nějaké zbraně. Ptali se, kde máme zbraně, ale my jsme žádné neměli, neměli jsme tušení, o co jde. Srazili nás k zemi, jeden z našich přátel pořád spal, tak ho vzali a probudili. Netušil, co se děje, tak se snažil bránit, ale policie ho uhodila,“ popsal Gershzon.

Policie poté skupinu podle jeho vyprávění vyvedla z hotelu a pěšky šli až na policejní stanici. „Vypadali jsme jako kriminálníci. Když jsme došli na stanici, čekali jsme ještě na tlumočníka. Ten nám potom řekl, že se policie strašně omlouvá, ale stala se chyba a my nejsme ti, které hledají, a můžeme proto jít,“ uvedl s tím, že nyní hledají právníka.

„Nevíme, jak to bude dál. Chceme ale vědět, co můžeme ohledně toho zadržení dělat. Nejprve jsme si říkali, že dostaneme nějakou oficiální zprávu od policie a bude to v pořádku, ale jelikož nic nepřišlo ani po návratu do Izraele, rozhodli jsme se ozvat, jít do médií a taky zjistit možné právní cesty,“ vysvětlil.

Podle Aktuálně.cz muži chtějí, aby se jim policie omluvila za zranění, která jim při zadržení způsobila. Požadují taky oficiální vyjádření k celému postupu policie a oficiální prohlášení, že jejich osobní údaje nebyly po události zaznamenány v žádném registru trestů.

„Dodnes nemáme žádnou oficiální zprávu od policie o zadržení, nemáme žádný dokument,“ dodal Gershzon.

Reakce policie

Mluvčí pražské policie Jan Daněk pro Radiožurnál uvedl, že kriminalisté dostali několik informací o pachatelích včetně toho, kde jsou ubytovaní. Jedna zpráva ale byla mylná, což prý policisté na začátku nemohli tušit. Daněk dodal, že skupina odpovídala popisu. Policisté se Izrealcům na místě omluvili.

„Také byli informováni, jakou cestou si mohou případně podat na jednání policie stížnost, to ještě na místě odmítli. K celé věci nutno dodat, že o celém zákroku byl informován státní zástupce a policisté následně komunikovali i s ambasádou,“ řekl Daněk.

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 sice o celé události vědělo. Jeho mluvčí Jan Lelek ale uvedl, že informace o zásahu dostali po propuštění Izraelců.

„Státní zástupce nebyl informován před tím, než došlo k zadržení těchto sedmi osob, to znamená nedával souhlas se zadržením, a to z důvodu, že věc podle policejního orgánu nesnesla odkladu,“ uvedl Lelek.

Skutečné útočníky nakonec zadržela policie na Letišti Václava Havla v Praze.