Půl hodiny se čekalo na posily, tvrdí svědek z letiště. 'Byli by zadrženi i bez oznámení,' říká policie

Pražská policie nabídla nové vysvětlení, jak našla cizince, kteří o víkendu napadli číšníka v centru Prahy. Podle mluvčího Jana Daňka dostala desítky oznámení a vše směřovalo k jejich zadržení. Očitý svědek pro server iROZHLAS.cz však tvrdí, že zatýkání na letišti bylo poněkud zdlouhavé a nic nenasvědčovalo tomu, že by policie měla vlastní informace o jejich pohybu. Praha 12:15 24. 4. 2018 (Aktualizováno: 13:03 24. 4. 2018)

„Zadržení, ve věku od 24 do 32 let, strávili noc v policejní cele. Kriminalistům předložili holandské doklady a během dne budou probíhat jejich výslechy za přítomnosti překladatele do holandštiny a jejich právních zástupců. Podle výsledků výslechů bude určen další postup,“ řekl Radiožurnálu Daněk.

Ještě v pondělí večer policie tvrdila, že na skupinku mužů na pražském letišti upozornila žena. V úterý už mluvčí Daněk řekl Radiožurnálu, že přijali hned několik oznámení. Ale hlavně, že o jejich pohybu měli vlastní poznatky.

„Věděli jsme jejich totožnost od pondělí. Měli jsme poznatky o tom, kde v Praze bydleli, v jakém hotelu. Znali jsme tedy jejich totožnost a vše směřovalo k jejich zadržení," uvedl mluvčí a dodal:

„Nedokážu říci, zdali, kdyby nepřišlo oznámení, bychom je zadrželi, ale jelikož tam byl souběh několika faktorů, byli na kamerách bezpečnostního systému letiště, dovolím si tvrdit, že by byli zadrženi i bez toho oznámení.“

To je ale v rozporu se svědectvím, které serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnál poskytl muž, který na skupinku upozornil místní ochranku, když přijela na Letiště Václava Havla.

„Vystoupili z bílé dodávky, nejspíš to byla hotelová doprava. Poznal jsem je hned, a sice podle toho chlapíka ve žlutém tričku. Upozornil jsem ostrahu a ta kontaktovala státní policii. Nejprve přišli dva policisté z místní služebny. Jeden z nich měl před penzí. Vzali jim pasy, ale pak se půl hodiny nic nedělo. Až teprve poté přijely posily,“ popsal pro iROZHLAS.cz svědek zatýkání, jehož identitu redakce zná, ale z důvodů jeho bezpečnosti ji nebude zveřejňovat.

Kdo byl na místě první?

Redakce svědkovo tvrzení ověřovala u mluvčích cizinecké a pražské policie.

Podle Daňka na místě zasahovala cizinecká policie, podrobnosti nesdělil. Mluvčí cizinecké policie uvedla pro server iROZHLAS.cz, že zásah na místě proběhl až po oznámení ze dvou zdrojů. „Do té doby s nimi naši policisté vůbec nepřišli do kontaktu. My jsme obdrželi oznámení od svědků, kteří tyto osoby viděli na letišti a také od pracovníků bezpečnosti Letiště Praha. Naši hlídkující policisté s nimi do té doby nepřišli do kontaktu,“ odmítla výpověď svědka mluvčí Kateřina Rendlová.

To je ovšem v rozporu s tím, co řekl České televizi kriminalista Miroslav Hyhlík. „Policejní hlídka si všimla podezřelých osob, po kterých bylo vyhlášeno pátrání. Na základě internetu a na základě informací ve sdělovacích prostředcích.“

Podle prodavačky z letiště si skupina mužů sedla v restauraci, dala si něco k pití a během chvíle přišli policisté.

„Bylo tam snad 10 nebo 15 policistů a postupně je během tak hodiny odvedli v poutech do aut,“ řekla Radiožurnálu Jana, jedna z prodavaček. I podle fotografií, které získal iROZHLAS.cz, trvalo nejméně 25 minut, než muže policisté začali odvádět.

Na místě došlo k ujasnění totožnosti zadržených, což podle Rendlové trvalo nějaký čas. Když bylo jasné, že se jedná o pachatele, o které se zajímá policie, tak proběhl zákrok.„Probíhal naprosto v klidu. Nedošlo k žádnému fyzickému napadání ani z jedné strany. Spolupracovali a byli překvapení,“ dodala.

Fotografie zachycují čas na hodinách na letišti. Zásah podle svědků trval až jednu hodinu. | Foto: irozhlas .cz

'Skvělá práce'

Mezitím policie začala sbírat pochvalné reakce. Jako „skvělou práci“ označil zatčení ministr vnitra Metnar, gratuloval i premiér v demisi Andrej Babiš.

Gratuluji policistům k vynikající práci. Tenhle brutální a zbabělý útok nesmí zůstat nepotrestán. https://t.co/kp6avmoHZD — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 23. dubna 2018 Ministr vnitra: Jsem potěšen prací kolegů z Policie České republiky! Podařilo se jim zadržet na letišti 7 pachatelů podezřelých z těžkého ublížení na zdraví (napadení číšníka v Praze). Skvělá práce! — Ministerstvo vnitra (@vnitro) 23. dubna 2018

Další konflikt v centru Prahy

Policie podle mluvčího dostala v souvislosti s muži desítky oznámení, včetně jednoho, který upozorňoval na páteční konflikt mužů v jednom z pražských klubů.

„Přijali jsme oznámení také o tom, že k jednomu incidentu ze strany jednoho z těch mužů došlo už v pátek v Dlouhé ulici před klubem, kde došlo ke slovnímu konfliktu a poškozeného udeřili do obličeje, tak na tom také pracujeme,“ doplnil.