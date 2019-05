Policie z útoku na Feriho podezírá dva muže, případ musí uzavřít do 14 dnů

Útok na poslance TOP 09 Dominika Feriho, ke kterému došlo v dubnu na koštu vín v Boršicích na Uherskohradišťsku, policie prošetří ve zkráceném přípravném řízení. Učiní tak z podnětu dozorujícího státního zástupce Tomáše Pindura, a to pro podezření z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví. Feri po napadení dvou mužů skončil s řeznou ránou v nemocnici, tu si ale nejspíš způsobil o parapet. Původní zpráva Uherské Hradiště 16:17 28. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec TOP 09 Dominik Feri | Foto: Krumphanzl Michal | Zdroj: ČTK

„Dvěma osobám bylo sděleno podezření z přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví,“ řekl pro iROZHLAS.cz dozorující státní zástupce Tomáš Pindur. Případem se tak nyní bude zabývat policie, která má na prošetření celé věci dva týdny.

„Až to policie posoudí, předá spis zpátky státnímu zástupci se svým návrhem. Ten pak vyhodnotí další postup,“ doplnil Pindur.

Během incidentu měla ze strany jednoho z útočníků padnout také rasisticky motivovaná nadávka „negři nejsou lidi“. Zachytil ji Feriho kamarád Vít Neruda, zaznít měla až po samotném útoku na poslance.

„Když jsem přišel, už tam byl hlouček lidí, nedocházelo k žádnému fyzickému násilí, jen k verbálním útokům. Proběhlo právě i něco o negrech,“ vylíčil už dříve pro iROZHLAS.cz.

Rasový podtext útoku na Feriho, který má z otcovy strany předky v Etiopii, státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Uherském Hradišti ale nadále nevidí. Už dříve chování obou aktérů připisoval spíše alkoholu.

Zkrácené přípravné řízení je obdobou trestního stíhání, jehož lhůta pro vyřízení začíná běžet právě sdělením podezření. Používá se u méně závažných trestních činů a jeho výsledkem je trestní příkaz. Soud tak může, pokud by se podezření potvrdilo, uložit například peněžitý trest, podmínku nebo domácí vězení.

Alkohol v hlavní roli

K incidentu došlo na koštu vína v Boršicích na Uherskohradišťsku před místním kulturním domem. „Šel jsem si ven zakouřit, měl jsem v ruce koštovací skleničku, sáhl jsem do kapsy pro cigarety a najednou vidím – měl jsem skloněný zrak – jak ke mně někdo přichází,“ popsal Feri před časem pro Radiožurnál sled událostí.

Byl to mladší z útočníků, který se před útokem podle poslance ujistil, že jde skutečně o něj. „Přišel docela blízko a ptá se mě: Ty jsi Feri? Říkám: Jo, jsem, jak můžu pomoct? Ani jsem to nestačil doříct a už mě začal mlátit. Snažil jsem se hlavu krýt, vůbec jsem nevnímal, co se kolem mě dělo za chaos,“ pokračoval zákonodárce, který po útoku skončil v nemocnici s řeznou ránou na zádech.

Se starším z útočníků měl přitom politik konflikt na stejné akci už v minulosti. „To jsem si uvědomil až zpětně. Bylo to dva, tři roky zpátky. Ochutnával jsem vzorky, přišel ke mně a prohlásil něco ve smyslu ‚na takový čů*** z Topky tady nejsme zvědaví‘. Strčil do mě, vyhodil mi z ruky skleničku a pak ho lidi, kteří byli kolem, odtáhli,“ uvedl pro Seznam Zprávy.

„Možná tam někdy měli spolu nějaký rozpor, ale že by tehdy došlo k podezření ze spáchání trestného činu, to určitě ne,“ řekl státní zástupce Pindur v reakci na to, zda se budou vyšetřovatelé zabývat také minulostí jednotlivých útočníků.

Starší muž totiž na sociálních sítích v minulosti sdílel například vyjádření nacionalistického hnutí Řád národa. Jeho předseda Josef Zickler ovšem pro Hospodářské noviny odmítl, že by byl přímo členem. Sám osmačtyřicetiletý muž pro Deník N na otázku, zda je politicky aktivní, připustil pouze to, že na sociálních sítích sympatizuje s názory někoho jiného.

K incidentu na koštu vín řekl, že hlavní roli v něm sehrál alkohol. „Prostě špatná, jakoby blbá náhoda. Alkohol a tak. Znáte to prostě. Nebyl to konkrétní záměr, jestli chcete vědět tohle,“ popsal.