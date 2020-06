VIDEO: Útočník s nožem brutálně napadl v Praze trojici mladých žen. Policisté po něm pátrají

Pražští kriminalisté vyšetřují případ brutálních napadení tří mladých žen v ulicích metropole. Pachatel na ně během jedné noci zaútočil v Letňanech a na Opatově. Policisté zveřejnili video, na kterém je muž vidět. A prosí veřejnost o pomoc při pátrání. Zároveň upozorňují, aby se ho lidé nepokoušeli sami zadržet. Motiv jeho činu je zatím neznámý. Praha 11:35 12. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Útočník napadl trojici žen v noci ze soboty na neděli 7. června. První si vyhlédl kolem 21.30 v Letňanech. „Na autobusovém nástupišti tam útočník s nožem v ruce zaútočil na ženu, která se mu snažila ubránit, což se ji nakonec také podařilo. Muži se vysmekla a utekla dolů k nástupišti metra, kde se připojila ke skupince cizích osob,“ popsala policejní mluvčí Hana Křížová.

Žena ale tento útok na policii nenahlásila. „Proto touto cestou prosíme i ji, v případě, že by se na záznamu poznala, aby neprodleně kontaktovala tísňovou linku 158. Její svědectví je pro kriminalisty velmi důležité,“ dodala mluvčí.

Napadení na Opatově

Útočník poté nasedl ve stanici Letňany na lince C do metra a odjel na Opatov. „Tam si vyhlédl svou další oběť a kolem 23.30 na ní zaútočil v blízkosti koleje Blanice. Chytil ji kolem krku do tzv. kravaty, povalil ji na zem, přičemž ji vyrazil telefon, zaklekl ji a začal škrtit. V druhé ruce držel nůž, který ji přiložil ke krku,“ přiblížila Křížová.

Také této ženě se podařilo utéct. „Poškozená se začala bránit a snažila se mu vytrhnout nůž z ruky. V tu chvíli projíždělo kolem vozidlo, muž se lekl a z místa utekl,“ doplnila. Žena následně vše oznámila na policii.

O kus dál zaútočil o hodinu později znovu. „V ulici Jana Růžičky přistoupil k poškozené, zakryl jí celý obličej rukou a chytil ji za krk. Žena se bránila a pokusila se otočit, na to muž reagoval tak, že ji udeřil pěstí do obličeje a povalil na zem,“ popsala policejní mluvčí.

Ženu zachránil náhodný kolemjdoucí, který na útočníka zařval, ať toho okamžitě nechá. Pachatel se podle policistů lekl a z místa činu utekl.

Napadá na jednu nohu

„Vybírá si mladé, štíhlé a pohledné dívky. Je velmi surový a také nebezpečný. U sebe nosí nůž, který neváhá při útocích použít. Zcela zjevně napadá na jednu nohu,“ shrnula Křížová.

Pokud by lidé muže poznali nebo mohli poskytnout jakékoli informace, mají zavolat na tísňovou linku 158. „Muže se rozhodně nepokoušejte sami zadržet!“ varuje policejní mluvčí.

Policisté případ zatím vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví. „Ale zcela jistě se bude kvalifikace činu ještě měnit, a to ohledem na informace, které s sebou prověřování přinese,“ uzavřela mluvčí Hana Křížová.

Policisté pátrají po útočníkovi s nožem, který brutálně napadl v Praze trojici mladých žen | Zdroj: Policie ČR