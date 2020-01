Kvůli útoku nožem ve sněmovně byl muž obviněn z násilí proti úřední osobě. Hrozí mu čtyři roky vězení

Jednatřicetiletý muž, který chtěl ve čtvrtek s nožem v ruce vniknout do budovy Poslanecké sněmovny a zaútočil přitom na policisty, byl obviněn z násilí proti úřední osobě. Za tento trestný čin mu hrozí až čtyři roky vězení. Kriminalisté z protiextremistického oddělení současně dali podnět státnímu zástupci k vypracování návrhu na vzetí obviněného do vazby. V pátek to řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

