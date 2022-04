Gazdík po útoku mačetou: Učiliště nevykazovalo abnormální problémy, rámy musíme promyslet

České školství má za sebou jeden z nejtragičtějších dnů. Ve čtvrtek na pražském učilišti v Ohradní ulici napadl žák mačetou svého učitele přímo v jeho kabinetu. Pedagog zraněním na místě podlehl, podezřelý 19letý učeň skončil rozsáhlé policejní akci v cele předběžného zadržení. „Plošně obecně roste agresivita dětí. Můžou za to sociální sítě, počítačové hry, ale koronavirus,“ říká ministr školství Petr Gazdík (STAN) v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 10:40 1. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Petr Gazdík (STAN) u školy, ve které zaútočil student na učitele mačetou | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Co mohlo, případně může ministerstvo podniknout, aby předcházelo takovým situacím?

Ministerstvo už v minulosti kroky podniklo. Minulé situace násilných trestných činů byly, že většinou někdo vnikl do školy. Zabezpečení škol se od té doby výrazným způsobem zlepšilo. Ta situace, kterou tady máme - že žák zavraždí svého učitele -, je bohužel v historii českého školství první.

Po útoku mačetou na učilišti v Praze 4 zemřel učitel. Policie podezřelého dopadla, je to student školy Číst článek

Musíme ji zanalyzovat. Zjistit, jaké jsou důvody, proč se to stalo. Určitě na tom má podíl covid-19 a ztráta některých sociálních vazeb během dlouhé distanční výuky. Žijeme v době, kdy kousek od našich hranic zuří válka a projevuje se více neklid, který je ve společnosti, ale i psychické problémy žáků.

Mělo by nastat nějaké větší zabezpečení škol - například kontrola žáků, kteří jdou do školy? Jsou řešením rámy ve školách nebo nějaké další bezpečností opatření?

Včera se objevily první otázky vašich kolegů novinářů o tom, jestli by každý, kdo přichází do školy, neměl projít rámem. My to opatření zanalyzujeme - co by přineslo, co by odneslo. Znamenalo by to samozřejmě ne úplně malé náklady a ne úplně malé problémy při vstupu do škol. Na druhou stranu to, co se stalo včera mačetou učilišti, kde máte různé nářadí pro výuku, se může stát i s jiným předmětem a nevím, jestli toto by bylo zrovna řešení.

Mělo ministerstvo od školní inspekce nějaké informace o problémech na této škole?

Nemělo. Ta škola podle našich informací funguje dobře. Já jsem shodou okolností s panem ředitelem, který je předsedou Asociace učňovských škol, včera ráno měl pracovní snídani společně s dalšími 15 asociacemi. Ta škola z mého pohledu není řízena špatně. Nedá se říct, že by vykazovala jakékoliv abnormální problémy oproti jiným školám tohoto typu.

Zmínil jste možnost udělit učitelům status úřední osoby, čímž by byli zákonem více chráněni. To by ale zase v případě žáků, kteří jsou mladší 18 let, nemuselo mít takový efekt, spíš tedy pro rodiče. Znamená to, že agresivita žáků nějak plošně roste a je potřeba to řešit takto centrálně?

Plošně obecně roste agresivita dětí. Sociální sítě, internet, trávení obrovského množství času u počítačových her, malý kontakt v minulosti třeba kvůli covidu-19, malý sociální kontakt s kamarády, s jinými lidmi, můžou mít tyto důsledky.

Jako ministerstvo na to myslíme, už je připraven operační program Jan Amos Komenský. Do něj půjde až 4,3 miliardy korun na to, abychom vytvořili síť školních psychologů, speciálních pedagogů, asistentů pedagoga. Aby to byli lidé, kteří v té škole jsou jako tým, aby to nebylo tak, že vždy, když v minulosti skončilo to opatření od pedagogicko-psychologické poradny nebo z peněz Evropské unie, tak prostě uprostřed roku ten člověk odešel a ty cenné zkušenosti a znalost toho prostředí, které měl, odešli s ním.

To bychom chtěli změnit. V nejbližší době přijde do sněmovny zákon o pedagogických pracovnících, který je teď v mezirezortním připomínkovém řízení a samozřejmě tato situace se u toho bude řešit.

Petr Gazdík

@petrgazdik Zprávou o násilné smrti jednoho z učitelů pražské střední školy jsem upřímně zdrcen. Doufám, že policie tento odporný čin co nejdříve vyšetří a viník bude náležitě potrestán. Chci vyjádřit upřímnou soustrast rodině pana učitele a stejně tak podporu jeho kolegům a žákům. 10 161