Šest let příprav bez výsledku. Výstavbu psího útulku za miliony ukončil dopis, že za plotem stojí střelnice

Dělníci stihli v Bludovicích vykopat jámu zřejmě pro základy nějaké budovy. Vedle na plotě visí cedulka s nápisem: Objekt střežen psem. Žádný tady ale není, a ani v budoucnu tady žádní psi nebudou.

Nový Jičín začal stavět útulek pro psy za miliony, vedle je vojenská střelnice. Natáčel Michal Polášek

„V současné době se zhotovitelem jednáme o ukončení smlouvy o dílo,“ říká pro Český rozhlas Ostrava místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský z ODS.

Stavba útulku podle něj začala za bývalého vedení radnice v září minulého roku. Až po předání staveniště přišel dopis od státního podniku VOP CZ, že za plotem má vojenskou střelnici. A tu chce kvůli novým zakázkám znovu používat.

„Sice se nějakou dobu intenzivně nevyužívala, její provoz ale nikdy přerušen nebyl a stále má platné povolení,“ upozorňuje mluvčí VOP CZ Petr Bohuš.

Týrání zvířat hlukem

Krajská veterinární správa v Ostravě upozornila Nový Jičín, že mění svůj dřívější souhlas a kolaudaci hotového útulku už neschválí.

„Hlučnost, která přesahuje 85 decibelů, je faktorem, který je považován za týrání zvířat,“ vysvětluje krajský ředitel veterinářů Severin Kaděrka.

Podle bývalého starosty Jaroslava Dvořáka z ČSSD připravovala radnice útulek šest let. „Střelnice tam byla, ale do této doby není prakticky využívána. Podle mě je to prostě politické zastavení projektu,“ podotýká Dvořák.

Útulek měl stát původně přes 11 milionů korun. Ukončení prací vyjde podle současného místostarosty Dobrozemského nanejvýš na dva miliony.

„Budeme řešit případnou odpovědnost ať už VOP, vojenského stavebního úřadu nebo jiných subjektů,“ dodává Dobrozemský.

Odchycené psy bude Nový Jičín dál vozit do útulku v nedaleké Kopřivnici.