Výběr z médií: Pomoc pro útulky, komplikace lyžařských výcviků a návrat vlků

Deník přináší poznatky o projektu Nakrm nás, který poskytuje seznam přání od útulků z celého Česka. Zabývá se i nakažlivostí zívání. Mladá fronta Dnes popisuje komplikace nenaočkovaných během lyžařských výcviků, píše také o návratu vlků do země. Víkendové Právo uvádí, že se počet kamenných supermarketů i přes pandemickou situaci zvýšil. Více si přečtěte v sobotním Výběru z médií, sestaveným Radiožurnálem. Praha 7:50 4. prosince 2021

Deník

Deník si všímá projektu s názvem Nakrm nás, který dal dohromady seznam přání od různých útulků z celého Česka. V seznamu věcí, o které zvířecí útulky žádají, je třeba taky maso v jakékoliv podobě, klece pro drobné savce, plastové kočičí záchody a lopatky. Krom toho je možné útulkům pomoct nakoupit věci, které by jinak musely financovat samy - například mikročipy, dezinfekční přípravky, mycí a prací prostředky nebo úklidové a kancelářské potřeby. Díky dárcům na těchto věcech ušetří a můžou se věnovat třeba zlepšení prostředí pro zvířata.

Zívání je nakažlivé. Deník zároveň přidává i dosavadní vědecké poznatky k tomuto tématu. Experimenty totiž ukázaly, že nakažlivé zívání souvisí se vciťováním se do druhých. Aktivují se při něm oblasti mozku, kde se nachází takzvané zrcadlové neurony. Ty způsobují, že zrcadlíme chování jiných lidí nebo tvorů okolo.

Mf Dnes

Vládní opatření proti koronaviru komplikují školám lyžařské výcviky. Upozorňuje na to Mladá fronta Dnes. Děti nad 12 let, které nemají očkování, totiž můžou na vlek nebo do hotelu jen s PCR testem starým maximálně 72 hodin. Neočkované děti by tak lyžovaly jen část týdne a pak by musely třeba na běžky. Vláda ale chystá pro tyto případy výjimku.

Pokud budou v zařízení ubytovaní výhradně žáci jedné školy nebo to provozovatel uspořádá tak, aby se žáci jedné školy nepotkávali s ostatními hosty, tak nic dokládat nemusí.

Mladá fronta Dnes si také všímá návratů vlků do Česka. Vlčích teritorií podle zoologů o něco přibylo. Přesná čísla by měla být známá do konce roku. Lidé se vlků v přírodě bát nemusí. Starosti ale způsobují farmářům. Opatrné odhady hovoří zhruba o stovce vlků na našem území. A míst, kde by se mohli vlci usadit, je v Česku stále ještě dost.

Právo

V Česku přibývá kamenných prodejen supermarketů. A to pandemii navzdory. To je téma víkendového deníku Právo. Jejich vybavení se ale v souvislosti s koronavirem proměňuje. Obchodní řetězce kladou větší důraz na bezkontaktní služby nejen u pokladen. Zaměřují se taky na stavbu supermarketů v malých městech.