Trénoval afghánské policisty, teď bude řídit útvar pro boj s kyberkriminalitou a terorismem

„Mohu potvrdit, že do nabídkového řízení na obsazení místa ředitele nového útvaru se přihlásil jeden uchazeč, a to současný náměstek ředitele Národní protidrogové centrály plk. JUDr. Břetislav Brejcha. V řízení před odbornou výběrovou komisí uspěl a byl doporučen jako vhodný kandidát. Počítáme s tím, že do funkce bude ustanoven k 15. říjnu 2022,“ uvedla Rendlová.

Brejcha svoje vítězství zatím nechtěl komentovat. Jeho nadřízený, ředitel protidrogové centrály Jakub Frydrych uvedl, že se Brejcha v minulosti věnoval boji proti mezinárodnímu obchodu s drogami nebo vedl výcvik policistů v Afghánistánu.

„Domnívám se, že bude dobrým člověkem na svém místě,“ řekl Frydrych Radiožurnálu. Brejcha na protidrogovou centrálu nastoupil v roce 1998. Podle Frydrycha se věnoval boji proti mezinárodnímu drogovému obchodu, například dovozu pervitinu, kokainu a heroinu z jihovýchodní Asie či Blízkého východu.

Vedl několik mezinárodních projektů, v rámci kterých se nastavovala protidrogová politika například v Rumunsku nebo Srbsku. Mezi lety 2014 a 2016 působil jako velitel v Afghánistánu a podílel se na vzdělávání místních kriminalistů.

Centrála by měla začít fungovat v lednu 2023. Nový útvar bude tvořit zhruba 150 policistů. Útvar se bude věnovat boji s extremisty, teroristy a útoky v kyberprostředí. Detektivové to dosud dělali pod hlavičkou Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Policejní prezidium hledalo nového šéfa už od srpna. Do výběrového řízení se totiž přihlásil jen jeden uchazeč, policista Karel Pelán, který aktuálně pracuje v mezinárodní policejní agentuře Interpol. Jenže neuspěl a vedení policie muselo hledat dál, konkrétně vypsalo takzvané nabídkové řízení.