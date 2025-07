Uvítal bych, kdyby do Českého Švýcarska mohli lidé vcházet na vlastní nebezpečí, říká šéf parku Kříž

Před třemi roky vypukl v Českém Švýcarsku nejrozsáhlejší požár v novodobé české historii. Od té doby se národní park částečně znovu zpřístupňoval a minulý týden byla znovu otevřena také slavná Edmundova soutěska v Hřensku. „Nechali jsme si zatím zpracovat pro území národního parku studii zdolávání požáru. A ta zhodnotila naši dosavadní práci poměrně pozitivně,“ přibližuje pro Český rozhlas Plus ředitel parku Petr Kříž. Rozhovor Hřensko 12:21 26. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Edmundova soutěska v Hřensku | Foto: Jan Pácha | Zdroj: Český rozhlas

Jak velká část Národního parku České Švýcarsko oproti původnímu stavu v roce 2022 ještě nebyla zpřístupněna?

To se takhle nedá definovat. Máme po požáru stále uzavřenou jednu hlavní cestu, takzvanou Gabrielinu stezku, která vede na Pravčickou bránu. Druhá trasa od Tří pramenů byla zpřístupněna naopak už na začátku sezóny roku 2023.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s ředitelem Národního parku České Švýcarsko Petrem Křížem

Jak se za poslední tři roky změnila preventivní opatření proti požárům? I v současných vysokých teplotách se objevují občas informace o tom, že v oblasti hoří.

Děkuji za tuto otázku. My jsme v tomto směru šli napřed oproti standardům, které mají vlastníci lesa. Děláme velké množství nadstandardních opatření, ať už organizačních, nebo praktických v terénu.

Nejvýznamnější změnou, kterou mohou vidět návštěvníci v terénu, je instalace několika velkoobjemových nádrží jako zásobáren vody pro případný zásah hasičů. Úzce spolupracujeme s hasiči při terénních projížďkách nebo kondičních jízdách.

Pomáhají i drony

A nově od letošního roku, právě v obdobích se zvýšeným požárním rizikem – sledujeme hlášení Českého hydrometeorologického ústavu – dozorují oblast moji kolegové pomocí automatických dronů. To je úplná novinka a děláme to jako jediní vlastníci lesa v republice.

5:46 Soutěska v Hřensku se znovu otevře. ‚Turisté budou z důvodu bezpečnosti chodit s průvodcem,‘ říká Kříž Číst článek

Změnilo se nějak podle vás chování lidí v národním parku po požáru? Jsou opatrnější?

Poděkoval bych opatrným návštěvníkům. My je samozřejmě o rizicích pravidelně informujeme na našich sítích, v médiích, ale hlavně i u vstupů do parku. Na několika desítkách vstupů do parku máme od loňska umístěn výňatek z návštěvního řádu, jak se návštěvníci mají chovat.

Také od loňska funguje takzvaný semafor, který ukazuje v návaznosti na vyhlášená rizika, v jakém stavu se nacházíme. Upozorňuje návštěvníky, jak se mají chovat, a také částečně omezuje vstup do parku.

Bohužel v nejvíc exponovaných dnech, kdy návštěvnost někdy stoupá na poměrně vysoká čísla, se samozřejmě v tom velkém množství kvalitních návštěvníků objeví někteří problémoví lidé. Proto je potřeba dozor, v některých těchto dnech je potřeba i spolupráce s hasiči a zejména s Policií České republiky.

Spolupráce s Německem

Park České Švýcarsko sjednotil v předešlých měsících přístup ohledně prevence a ochrany přírody se Saským Švýcarskem. Týká se to nějak i návštěvníků? V čem je to teď jiné?

S kolegy ze saského parku velmi intenzivně spolupracujeme i na protipožární prevenci, máme společné porady a navzájem se inspirujeme v opatřeních, která děláme. Nebo vyvíjíme nové věci. Pro návštěvníky v tom nejsou žádné významné rozdíly.

Ochrana před požárem. Lesníci v Českém Švýcarsku dokončují výsadbu asi 90 000 stromů Číst článek

Je to jednotné, i co se týče sankcí a pokut? Hrozí tomu, kdo by v oblasti zakládal oheň, stejně vysoké pokuty na české straně jako na německé?

To se řídí přestupkovým řádem, který není v Německu a v České republice není jednotný.

Saská vláda v reakci na požár v roce 2022 nechala vypracovat centrální koncepci prevence lesních požárů i z hlediska klimatické změny. Jak si vysvětlujete to, že Česko nic takového nemá? Není to potřeba?

Z pohledu České republiky by takový dokument určitě vhodný byl. My jako správa Národního parku České Švýcarsko jsme v tomto opět šli nad rámec standardu.

Nechali jsme si zpracovat pro území národního parku studii zdolávání požáru. Čekali jsme od ní expertní vyhodnocení těch opatření, která jsme v posledních třech letech zrealizovali, a případně další doporučení. I o tom komunikujeme s kolegy ze Saska.

Tato studie zhodnotila naši dosavadní práci poměrně pozitivně. Máme tam ještě nějaká doporučení, ta jsou ale určená i pro jiné aktéry v regionu, nejenom pro správu parku.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) by byl rád, aby byl park zpřístupněn celistvě i na vlastní nebezpečí turistů. Tedy tak, jako je tomu na německé straně v případě Saského Švýcarska. V tuto chvíli to ale naše legislativa neumožňuje a vy jako správa parku špatně průchozí cesty v parku raději uzavíráte.

1:56 ‚Skutečný oheň a kouř.‘ Armáda a hasiči nacvičovali společné zásahy z vrtulníků Číst článek

Vy byste uvítal, kdyby si lidé měli sami vyhodnocovat, zda se někam vydají i za cenu svého vlastního nebezpečí?

Souhlasím s panem ministrem, hovořili jsme o tom minulý týden i s médii. Naše legislativa je v tomhle směru trošku komplikovaná.

Ohledně přístupu na vlastní nebezpečí hovoří zákon o ochraně přírody i lesní zákon. Nicméně občanský zákoník hovoří o zodpovědnosti vlastníka za stav toho území z pohledu nějakého rizika pro ostatní lidi.

V tomto směru bych uvítal, aby ten přístup byl podobný jako na saské straně. My průchozí cesty máme třeba pro složky integrovaného záchranného systému, ale některé trasy přesto nemohou být dostatečně zabezpečeny z hlediska rizik pro návštěvníky.