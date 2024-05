Uvítal bych, kdyby se Novotný rozhodl ze strany odejít sám, řekl místopředseda ODS Stanjura

ANO si v modelu agentury Kantar pohoršilo. Stále ale jasně vede nad ODS i koalicí Spolu

Pokud by vládní strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09 stejně jako v posledních volbách utvořily koalici Spolu, získaly by 22,5 procenta hlasů. Samostatně by se teď lidovci nedostali a TOP 09 by byla na hraně.