Nemocnice k žádosti Senátu o stavu prezidenta: Řešíme to se vší zopovědností a naléhavostí

13:20 15.10. Vondráček: Byl jsem přesvědčen o tom, že návštěva byla konzultována

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) uvedl, že prezidenta Miloše Zemana navštívil v Ústřední vojenské nemocnici na jeho žádost zprostředkovanou hradním kancléřem Vratislavem Mynářem. „Celá situace mě mrzí, byla to chyba a chápu rozladění vedení nemocnice. I když ředitel nemocnice jistě ví, že to není o mé osobě, tak přesto se jemu i dalším ošetřujícím lékařům omlouvám," napsal v prohlášení Vondráček. Do nemocnice přijel, jak uvedl v Rádiu Impuls, za Zemanem sám a od vstupu ho k prezidentovi zavedla policejní ochranná služba. Mynář už byl podle předsedy sněmovny na místě.