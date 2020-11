Blatný po jednání u Zemana: Vláda bude rozhodovat o případném rozvolnění na základě čerstvých statistik

Vláda bude o případném pondělním rozvolnění opatření proti šíření koronaviru v Česku rozhodovat až na základě nedělních ranních statistik za uplynulých sedm dnů. Po jednání poradního týmu prezidenta Miloše Zemana v Lánech to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle něj je postoj prezidenta takový, že je potřeba dál postupovat zodpovědně. Shodli se prý rovněž na tom, že je potřeba jednat systémově. Lány 16:31 28. 11. 2020 (Aktualizováno: 17:08 28. 11. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Blatného o rozvolňování rozhodne expertní tým ministerstva zdravotnictví, který předloží doporučení vládě | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Zítra se sejde vláda a toto rozhodnutí bude provedeno. Není to tak, že by někdo a priori předvídal ta rozhodnutí, ke kterým zítra dojde. Budeme se rozhodovat na základě dat, která budou v sedmidenním intervalu dostupná k zítřejšímu ránu,“ řekl ministr zdravotnictví po sobotním jednání v Lánech k možnému uvolnění opatření v Česku.

Blatný chce tedy konečné rozhodnutí nechat až na nedělní jednání vlády, které začne v devět hodin ráno.

Podle ministra zdravotnictví je postoj prezidenta takový, že je potřeba i dál postupovat při rozhodování o omezeních zodpovědně. Ministr Blatný taky po schůzce řekl, že se shodli na tom, že je potřeba jednat systémově.

„Zásadní shoda je na tom, že by to mělo být předvídatelné. Mělo by to vycházet z nějakých dat. Nemělo by docházet k tomu, že budeme stoupat na brzdu a pak zase dupat na plyn,“ dodal bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, který byl rovněž v Lánech.

Data se čerpají především z protiepidemické systému. „PES není robot. Je to něco, co dodává základní data pro naše rozhodnutí,“ uvedl Blatný na pravou míru funkci PSA. Konečné rozhodnutí tak připadá na expertní tým ministerstva zdravotnicí, který následně dá doporučení vládě.

Nejistota pro podnikatele

Proti opatření jsou především podnikatelé, kteří kvůli koronaviru museli zavřít. Vadí jim i malá informovanost a nejistota. Například restauráteři si stěžují, že neví, zda budou moc v pondělí otevřít a eventuálně se tak předzásobit.

Jednou z reakcí byl i páteční incident z centra Prahy, kde byla uspořádaná nezákonná party. „Rozumím tomu, že některá opatření jsou nepopulární, trvají delší dobu. Je to stav, který je daný průběhem epidemie. Jestliže většina osob v zemi respektuje ta nařízení, není morální, aby vybočovala malá skupina, která jde proti,“ okomentoval incident Blatný. „Chci, aby z toho byly vyvozeny důsledky,“ doplnil ministr.

Malé obchody zůstanou i nadále zavřené, kvůli dodržování systému. „Nechceme rozebírat PSA,“ řekl Blatný o možném vyjmutí malých obchodů nebo restaurací z tabulky. Podle ministra by to byl jeden z nesystémových kroků špatným směrem, kterým se chtějí vyhnout.

„Rozdíl není daný velikosti obchodu, ale sortimentem, který prodává,“ doplnil Blatný, že se nejedná o diskriminaci malých obchodů.

Kromě koronavirové epidemie členové poradního sboru mluvili i o budoucích plánech ve zdravotnictví a paliativní a terminální péči. Podle bývalého hejtmana Vysočiny a lékaře Jiřího Běhounka se shodli i na tom, že je třeba udržet chod zdravotnických zařízení tak, aby se dokázala postarat o pacienty, kteří potřebují jinou než covidovou péči.