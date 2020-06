Rozvolnění pravidel pro návrat do země nebo víc lidí na veřejných akcích. Co všechno se v pondělí mění

Od pondělí se pro Čechy ruší některá omezení při návratu ze zahraničí. Po příjezdu z většiny evropských zemí už nebude povinná čtrnáctidenní karanténa ani testování na koronavius. Některé státy, i když je Česko považuje za bezpečné, ale turisty na své území zatím nepustí. Zmírňují se také pravidla pro hromadné akce nebo restaurační zařízení. Praha 6:09 15. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pozvolné odkládání roušek, otevřené zahrádky i po 23. hodině a volnější pravidla pro cestování (ilustrační foto). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Češi by se při cestování měli řídit několika pravidly. Jezdit by měli jen do zemí, které jsou podle ministerstva zdravotnictví bezpečné, tedy s nízkým rizikem nákazy. Je třeba ale připomenout, že seznam bezpečných států upravuje pouze podmínky návratu zpátky do Česka.

Při cestě z polského Slezského vojvodství do Česka bude nadále nutný test na koronavirus Číst článek

Lidé by si proto měli před cestou do zahraničí zjistit, jestli země, kam se chystají, nemá vlastní omezení pro turisty a jestli testy nebudou potřebovat.

V seznamu zemí s vysokým rizikem nákazy, na mapě vyplněných červenou barvou, je teď z evropských států jen Portugalsko nebo Švédsko.

Zavřená zůstává část hranic s Polskem, konkrétně v místech, kde Česko sousedí se Slezským vojvodstvím.

Semafor cestování - rizikovost evropských zemí v souvislosti s nákazou koronavirem podle ministerstva zdravotnictví k 15. červnu 2020. | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Střední riziko nákazy teď podle resortu zdravotnictví hrozí v Belgii a Velké Británii. Ostatní státy Evropské unie jsou „zelené“.

Hromadné akce

Pravidla se ale nemění jen pro cestování. Například na sportovní zápasy může od pondělí přijít až dva a půl tisíce. Musí ale být v oddělených sektorech pro maximálně 500 lidí. Pořadatelé musí zajistit, aby se tyto skupiny mezi sebou nepotkaly.

Roušky už i bez rozestupů a 2 500 lidí na akce v areálech se sektory, ohlásil Vojtěch další uvolnění Číst článek

Na hromadných akcích budou i dál povinné roušky v případě, že jsou od sebe lidé v menší vzdálenosti než metr a půl. To ale neplatí venku, kde nebude zakrytí nosu a úst nutné bez ohledu rozestupy. V městské hromadné dopravě a ve vnitřních prostorách jsou ale roušky i dál povinné.

Zahrádky restaurací pak budou moct být otevřené i po třiadvacáté hodině, vnitřní prostory budou se ale už v tuto dobu musí zavřít.

Zprovozní se také některé vodní atrakce nebo parní sauny. Otevřené budou bufety v divadlech a kinech a na farmářských a ostatních trzích se budou moct prodávat potraviny k okamžité konzumaci.