Už 15 let se na náměstí Svobody v Brně tyčí černý obelisk. Orloj od založení vydal přes deset tisíc kuliček
Čas z něj většina lidí nepřečte, vyfotil si ho ale snad každý návštěvník Brna. Černý orloj na centrálním náměstí Svobody začal měřit čas přesně před 15 lety. Od té doby z něj taky takřka nepřetržitě padají skleněné kuličky. Vždy v 11 hodin dopoledne v souladu s pověstí o konci obléhání Brna Švédy za Třicetileté války.
„Do tohoto slavnostního dne orloj vydal přesně 11 272 kusů kuliček,“ popisuje pro Český rozhlas Brno Michael Bendža, správce orloje z technických sítí Brno. Obelisk z černé žuly s kolegy pravidelně kontroluje.
Kuličky se dovnitř vkládají zespodu. Speciální kličkou je potřeba odemknout poklop a sestoupit pár metrů pod zem po žebříku. V orloji je zásobník, který pojme osmnáct kuliček.
Ve čtvrtek z něj budou každou hodinu padat černé kuličky s číslem patnáct. Odkazují na aktuální výročí i na dělovou kouli z pověsti o obléhání Brna. Lidé si je chytnou v jednom ze čtyř otvorů, kam lze strčit ruce. A někdy nejen to. Podle Michaela Bendži se lidé snaží kuličky chytit i pomocí nejrůznějších pastiček z kolíčků a krabiček.
Turisté zase do otvorů občas vhazují mince, zřejmě s dojmem, že jim to přinese štěstí. Správce připomíná, že z otvorů vytahoval i klíče od auta nebo snubní prsten.
Kuličky 15 let vyrábí skláři z Karlova na Vysočině a spotřebovali při tom už přes tunu skla. „Překvapuje mě, že to funguje dál bez problémů, že my máme práci neustále,“ překvapilo výtvarníka Jaroslava Svobodu, který si vzpomíná, že po půl roce od spuštění orloje hrozilo, že výrobu převezme někdo jiný.
„Najednou mi volali, zastavte výrobu. My tady máme nabídku jinou. Výsledek byl katastrofální, hrbatý, šišatý,“ dodává.
Vše tedy zůstalo v Karlově, odkud kuličky pravidelně putují do Brna v platech od vajec. Podle skláře Lukáše Vernera mají ovšem i ne úplně perfektně vyleštěné kuličky své uplatnění. Pokud jsou byť jen o několik milimetrů větší, hrozí, že by nepropadly mechanismem dutého orloje. K dostání jsou proto jako suvenýry v turistickém informačním centru.