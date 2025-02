‚Toto již umíme.‘ Korupční systém v nemocnici Motol fungoval podle policie roky

V srpnu 2024 přišel do kanceláře náměstka ředitele motolské nemocnice Pavla Budinského podnikatel Petr Kysučan. Budinský předtím zařídil, že jeho firma bude subdodavatelem v obří zakázce na stavbu Motolského onkologického centra. Firma si tím měla přijít na 250 milionů korun.

Budinský se na schůzce zeptal, jak velký mu z toho Kysučan dá úplatek. Když se muži dohodli na částce 17 milionů korun, Budinský řekl, že většinu z toho prostaví při rekonstrukci své nemovitosti v Cizkrajově v jižních Čechách. A že se na ní Kysučanovy firmy také mohou podílet. Podnikatel na to reagoval slovy: „toto již umíme“.

Kriminalisty z Národní centrály proti organizovanému zločinu setkání zaujalo. Podle nich to dokládá, že korupce v Motole probíhala delší dobu.

„Je zřejmé, že nastavený systém poskytování neoprávněného plnění ze strany Petra Kysučana pro Pavla Budinského v souvislosti se zajištěním subdodávek při realizaci stavebních prací na nemovitostech ve FN Motol se opakuje,“ napsali policisté.

V korupční kauze kolem ředitele FN Motol Miloslava Ludvíka a jeho náměstka Pavla Budinského policisté obvinili celkem sedmnáct lidí. Vyšetřovatelé pomocí odposlechů a skrytých kamer poslední dva roky zachycovali předávání milionových úplatků od zástupců firem, které díky tomu mohly v největší české nemocnici podnikat.

Do dokumentů, které Radiožurnál získal, ale policisté napsali, že korupční systém ve FN Motol fungoval mnohem déle. „Pavel Budinský se trestné činnosti dopouštěl po většinu doby, kdy se dostal do pozice provozně technického náměstka ve FN v Motole, což je od roku 2000,” shrnuli kriminalisté své poznatky z vyšetřování. Píší dokonce o tom, že se jim podařilo rozkrýt dlouhodobý „systém páchání trestné činnosti“, který stál na dohodách uzavřených „dávno v minulosti“.

Obálky do šuplíku

Zástupci firem, které nemocnici dodávaly různé služby, chodili podle policie v pravidelných intervalech k Budinskému do kanceláře. Většinou se ani nemuseli předem domlouvat, všichni věděli, jak často mají chodit a kolik mají nosit. Schůzky často probíhaly beze slov. Budinský otevřel šuplík, který byl umístěn vlevo pod jeho stolem a návštěva do něj hodila bílou obálku s penězi. Když Budinskému končil pracovní den, přesunul do svého kufru a šel domů.

Bez pravidelného uplácení Budinského neměli podnikatelé podle policie šanci zakázku v motolské nemocnici získat nebo si ji udržet.

Šlo třeba o zakázku na rekonstrukci Modrého pavilonu, kterou získala firma Geosan Group. Policisté zdokumentovali, jak se Ludvík s Budinským sešli se zástupci firmy v jedné z pražských restaurací v srpnu 2023. Podle policie tehdy jednali o umělém navýšení ceny zakázky o desítky milionů.

„Ludvík lituje, že na tomto jednání nebyli více opatrní, že byli příliš otevření, hrozí, že si je tam zástupci Geosan Group nahráli. Bere to jako svou chybu, kterou po předchozích dvacet let neudělal,“ shrnuli jeho slova vyšetřovatelé.

Ani Ludvíkův náměstek Budinský nevzpomínal na schůzku v dobrém. „Budinský doplňuje, že jej to také mrzí, hlavně že jej mrzí, že tam nechal ten papír, na který psal, a ten papír teď může někde kolovat,“ poznamenali si vyšetřovatelé. Ludvík s Budinským jednali se zástupci Geosanu opakovaně a podle policie si při setkáních řekli o úplatek.

Firma Geosan už dříve potvrdila, že u nich policie prováděla prohlídku, která souvisí s prověřováním veřejných zakázek. „Společnost poskytuje policejnímu orgánu veškerou nezbytnou součinnost k prošetření věci,“ sdělila její PR manažerka Vlasta Končelová. Dále se k případu nechtěla vyjadřovat.

Největší z motolských korupčních zakázek je podle vyšetřovatelů smlouva na stavbu onkologického centra za 3,37 miliardy korun, kterou získala olomoucká firma GEMO.

Vyšetřovatelé popsali, jak se Budinský zpočátku paradoxně snažil práci na vybudování onkologického centra zkomplikovat. Výslovně nabádal své podřízené, aby nemluvili se zástupci zhotovitele, aby jim nepomáhali a neusnadňovali jim práci. Proč? „Z jeho postoje bylo zřejmé, že mu vyhovoval stav, kdy zhotovitel začal mít problémy na stavbě,“ píše doslova policie.

„Když došlo k neúmyslnému překopnutí kabelu pracovníky společnosti GEMO, čímž došlo k výpadku elektrického proudu v části nemocnice, zveličoval Budinský následky ve smyslu ohrožení pacientů na životech, rozsahu vzniklých škod a podobně,“ zaznamenali policisté.

Budinský totiž tuto epizodu podle policistů využil ve svůj prospěch. Začal odmítat subdodavatele, které si firma GEMO chtěla najmout, a místo toho se obrátil na své známé. Oslovil například Petra Rejska ze společnosti Sorex a už zmíněného Petra Kysučana. Za to, že je zapojí do miliardové zakázky, od nich požadoval mnohamilionové úplatky.

Nešlo však jen o miliardové stavební zakázky, ale také o menší smlouvy třeba na praní prádla nebo malířské práce. I za ně ale Budinský podle policie inkasoval pravidelné úplatky.

Jak Budinský licitoval

Detektivové NCOZ zdokumentovali další schůzky, které ukazují, jak Budinský licitoval o úplatek s řemeslníkem Lukášem Novotným ze Žamberka. Jeho firma poskytovala ve FN Motol malířské práce - za rok 2023 za 14 milionů, v roce 2024 za 16 milionů.

V únoru 2024 přišel Novotný do Budinského nemocniční kanceláře a rovnou podle policie přinesl v obálce 200 tisíc. „Pavel Budinský poděkuje a dodává, že spolu budou jednat o budoucnosti,“ stojí v policejním dokumentu, do kterého měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Pak se oba dohadují, jestli bude Novotný úplatky nosit jednou za rok, nebo každého půl roku.

V dubnu 2024 se v Budinského kanceláři domlouvají, kolik to bude. Průběh schůzky zmapovala policie. Budinský si nejprve v účtárně ověří, kolik Motol Novotnému za jeho malířské práce platí, a tudíž jaké jsou jeho finanční možnosti. A pak od něj žádá 300 tisíc. Živnostník tolik platit nechce a navrhuje 200 tisíc. Nakonec se domluví na kompromisu: 250 tisíc. Novotný chce vzápětí odejít, když ho Budinský zastavuje, ať se ještě chvíli zdrží, aby to vypadalo, že vedou skutečné jednání.

V červnu 2024 pak Budinský urguje u Novotného, že už uběhl půl rok. Jen od něj podle policie inkasoval Budinský úplatek jeden milion korun.

Sedmnáct obviněných

V korupční kauze v motolské nemocnici je aktuálně obviněno sedmnáct lidí z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, poškození finančních zájmů Evropské unie a praní špinavých peněz. Pět z nich poslal soud do vazby.

Ústřední postavou celé kauzy je náměstek Pavel Budinský, který figuruje napříč všemi policií zmapovanými korupčními případy. Ve své kanceláři, ale i v pražských restauracích si podle policistů domlouval schůzky, na kterých žádal po zástupcích jednotlivých firem a živnostnících peníze za zprostředkování nejrůznějších nemocničních zakázek či sjednání výhod z nich. Tyto peníze pak měl podle vyšetřovatelů předávat také řediteli nemocnice Ludvíkovi.

Obviněn je i sportovní činovník Miroslav Jansta. Advokát Ludvíka a Jansty uvedl, že jejich obvinění stojí hlavně na odposleších. „„Nemám možnost překontrolovat, jak jsou v tom usnesení o zahájení trestního stíhání tyto hovory interpretovány. Jestli to odpovídá originálu té řeči, nebo ne. Do spisu totiž stále nemáme přístup, je to na začátku,“ řekl Josef Monsport poté, co soud jeho klienty poslal do vazby.

Všem hlavním protagonistům kauzy hrozí za spáchané trestné činy až 12 let vězení.

Ministerstvo kvůli stíhání preventivně zastavilo nemocnici financování projektů. „Ministerstvo zdravotnictví v souladu s pravidly pozastavilo financování všech projektů FN Motol a vyčká na relevantní informace od policie či Úřadu evropského veřejného žalobce,“ uvedl mluvčí resortu zdravotnictví Jan Řežábek.