Už žádná propagace komunismu, říká lidovec Heller. Roun z KSČM: To je vlhký sen, nic neporušujeme

Pane Hellere, vy navrhujete upravit trestní řád. Přibyla by tam de facto tři slova zpřesňující, že nacistické a komunistické ideologie zkrátka není možné propagovat. Proč to navrhujete až teď?

Šimon Heller (KDU-ČSL): Je pravdou, že byla velká chyba našich otců, generace v devadesátých letech, že se s komunistickým režimem nedokázali vypořádat. Jsem přesvědčen, že k vyrovnání se s minulostí, stejně jako se to stalo například v Německu, je nutné tyto kroky udělat. Zkrátka není možné mít reklamu na zločinný režim.

To, že Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a každá, která ji následuje, je také organizací zločinnou, to už dnes máme v jiném zákoně.

Pane Roune, jaký je váš postoj? Jako KSČM jste se samozřejmě vymezili. Ale zaznělo tady, že komunismus byl zločinný režim a že není možné zločinný režim propagovat. Je to možné?

Roman Roun (Stačilo!): Za prvé, to je narativ, se kterým se neztotožňujeme. Vytvořili ho kapitalisté po kapitalistickém převratu v roce 1989.

Je potřeba dodat, že v roce 1989 přešla z Komunistické strany Československa celá řada prospěchářských komunistů přes Občanské fórum do Občanského hnutí, Občanskou demokratickou alianci a ODS. Takže pokud pan Heller něco označuje za zločinný systém, tak mají zločince ODS ve své straně.

Já jinak tento paragraf 403, který pan Heller a další poslanci prosadili, považuji za snahu dehonestovat Komunistickou stranu Čech a Moravy a hnutí Stačilo! před volbami do Poslanecké sněmovny.

Chápu strach těchto politiků z toho, že se tam vrátí autentická levice. A beru to. Je to v pořádku, s tím si umíme poradit.

S čím si ovšem neumím poradit, je dávání na stejnou úroveň komunismus a nacismus s fašismem. Je to neskutečně hanebný výklad, který dehonestuje a uráží například 25 tisíc členů Komunistické strany Československa, kteří položili své životy v boji proti nacismu ve druhé světové válce.

Dehonestuje to i zásluhy komunistů před rokem 1989, kteří tady vybudovali celou řadu věcí, které užíváme dodnes. Celý princip je o tom, že komunismus jako takový si každý definujeme po svém. Hellerové a Zdechovští (Tomáš Zdechovský, europoslanec KDU-ČSL, pozn. red.) si to také definují po svém, jak se jim to hodí.

Pane Hellere, je hanebné dávat na roveň komunismus a nacismus? Není hanebné, jak říkal pan Roun, dehonestovat komunisty, kteří se zasloužili v boji proti nacistickému Německu?

Heller: V první řadě je třeba říct, že pokud se podíváme na množství obětí komunismu a nacismu ve světě, tak má pravdu pan Roun, že se to nedá srovnávat, protože komunismus přinesl daleko víc obětí. Takže jestli mluví o hanebnosti, tak si musí uvědomit, že to je naopak – komunismus byl zločinný režim a v lecčem byl ještě daleko horší.

K argumentu, že se tak děje před volbami – mě nemůže nikdo obvinit, že tak činím před volbami. Celý život zastávám na toto jasný názor, v roce 2012 jsem byl mluvčím skupiny studentů na vysoké škole, která poukazovala na to, že není dobré, aby zástupci tohoto zločinného režimu vstupovali do krajských vlád.

Bez obav

Co by se podle vás mohlo začít dít, pokud Senát schválí novelizaci trestního zákoníku a podepíše ji prezident? Připravuje se, pane Roune, na to vaše strana? Předpokládám, že přinejmenším mluvíte se svými právníky.

Roun: Náš právní tým samozřejmě připravuje reakci na paragraf 430. Pro činnost Komunistické strany Čech a Moravy to nicméně neznamená v podstatě nic. My máme definici komunismu jasně danou, neobsahuje žádné násilné prvky.

Takže se neobáváte?

Roun: Neobáváme se vůbec ničeho, ale počítáme s tím, že snaha nás umlčet bude větší a větší.

Pane Hellere, co si od návrhu, který už prošel Sněmovnou, slibujete, pokud vejde v platnost? Co by se v praxi změnilo?

Heller: Nutno říct, že tento paragraf už máme v trestním zákoníku, pouze jsme ho zpřesnili. A opravdu zdůrazňuji, že před výčtem dvou zločinných režimů tam je napsáno: „...které prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka, nebo vyhlazení národů a tak dále.“

Ptám se, jestli je jasné, jaké konkrétní projevy by se tímto paragrafem mohly eventuálně postihovat, co by skutečně naplnilo skutkovou podstatu podpory a propagace hnutí prokazatelně směřujících k potlačení práv a svobod, a co ještě ne. Kde je ta hranice?

Heller: Nepochybně to bude na výkladu soudů. Jako předkládající zákonodárci jsme to mysleli tak, že pokud budete například prodávat trička s Leninem obhajující jeho genocidy – ať už na Ukrajině, nebo kdekoliv jinde – tak to bude za hranou zákona.

Pane Roune, už se o tom ve vaší straně radíte? Protože ono se to asi může dotknout i členské základny nebo vašich buněk. Bavíte se o tom, že budete muset například něco mazat ze sociálních sítí?

Roun: A proč bychom měli mazat něco na sociálních sítích?

Ptám se, jestli o tom uvažujete.

Roun: Znova opakuji, že Komunistická strana Čech a Moravy neporušuje a nebude porušovat žádný zákon. To si tady pan Heller něco vysnil. Snít si klidně může a může u toho mít i vlhké snění, ať klidně má. Ale Komunistická strana Čech a Moravy má definici.

Je podle Šimona Hellera současná KSČM skutečně zločinnou stranou? A nemůže situace komunisty paradoxně povzbudit? Poslechněte si celou diskuzi Pro a proti výše.