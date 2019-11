Od neděle bude uzavřen most přes Strakonickou na Zbraslavi. Stržen bude na konci listopadu

Od neděle 24. listopadu bude uzavřen most přes Strakonickou ulici na Zbraslavi, který vede od sjezdové rampy k ulicím K Výtopně a Za Opusem. Důvodem je příprava demolice mostu kvůli jeho špatnému stavu. Informovala o tom mluvčí pražské Technické správy komunikací Barbora Lišková. Most bude stržen v noci 30. listopadu, kdy bude dálnice uzavřena. Na místě bude následně postaven nový most. Hotový má být do září 2020. Praha 15:47 22. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: Lucie Maxová

„Na samotnou demolici je třeba most v předstihu připravit. Musí se z vrchní části odstranit betonové zábrany a celý most odstrojit, proto z důvodu bezpečnosti nebude možné most používat,“ uvedla Lišková.

Další omezení nastane od 30. listopadu od 12.00 přímo na Strakonické, přesněji dálnici D4 ve směru na Příbram. Kvůli úklidu bude v každém směru uzavřena část vozovky a řidiči budou jezdit pouze rychlými pruhy. Omezení potrvá do 1. prosince 2019 do 15.00.

Most přes frekventovanou Strakonickou ulici na Zbraslavi čeká demolice. Na čas bude provoz omezený Číst článek

Demolice mostu se uskuteční v noci z 30. listopadu na 1. prosince a dálnice bude v obou směrech uzavřena, a to od sobotních 18.00 do nedělních 10.00. Objízdná trasa povede přes Zbraslav. Její přesnou trasu Technické správy komunikací ještě upřesní.

Při rekonstrukci mostu budou zdemolovány všechny původní části mostu, vyjma základů pilířů, a následně budou postaveny nové trámové konstrukce o jednom poli. Výstavba nového mostu bude pokračovat do září příštího roku.