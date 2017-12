Uzavření lávky? To je souboj technika a politika. Stav mostů je politický problém, říká odborník

Zřícení lávky v pražské Troji, při kterém byli zraněni čtyři lidé, vyvolává mnoho otázek o bezpečnosti mostů v metropoli i o tom, kdo za nehodu nese zodpovědnost. Server iROZHLAS.cz se ptal odborníka na mostní konstrukce ze stavební fakulty ČVUT v Praze Michala Drahoráda. „Byl bych rád, kdyby nehoda v Troji něco změnila, ale už nejsem takový optimista, jako jsem býval,“ popsal. Praha 19:22 2. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U zřícené lávky zasahovalo pět jednotek pražských hasičů. | Foto: Roman Půta | Zdroj: HZS Praha

Máte nějakou hypotézu, proč lávka v Troji spadla?

Dokážu říct technický důvod, proč lávka spadla, co k tomu přesně vedlo není možné v tuto chvíli říci. Podle dostupných informací to vypadá, že došlo k přerušení hlavních nosných lan - nejdřív zřejmě jednoho a následně ostatních. A celé to spadlo.

U Trojského zámku v Praze se zřítila do Vltavy lávka pro pěší. Čtyři lidé jsou zraněni Číst článek

Jak často probíhají revize u podobných konstrukcí, jako je ta v Troji?

Běžně je to tak, že u mostů v dobrém stavu – nutno říct, že se mosty dělí podle stavu konstrukce do sedmi stavebních stavů – je to pravidelně v intervalu čtyři až šest let. U betonové konstrukce, jakou měla i lávka v Troji, lze mluvit o intervalu šesti let. Jakmile je konstrukce zařazena do horšího stavebního stavu, intervaly hlavních prohlídek se zkracují až na jeden či dva roky.

Podle toho, co vím, byla lávka v Troji ve špatném technickém stavu. Předpokládám proto, že se hlavní prohlídky prováděly jednou za jeden až dva roky. Současně se o most starají technici TSK (Technické správy komunikací) Praha, kteří tam podle stavu mostu jezdili asi jednou za půl roku.

V roce 2011 Technická správa komunikací vypracovala zprávu o stavu pražských mostů, podle které měla už tehdy lávka mnoho poruch a její životnost byla odhadována na pět až sedm let. Co následuje, když TSK něco takového uvede?

Je to dost složité. Představte si, že máte auto, na technické kontrole se podíváte, jak se mu „točí kola“, a na základě toho máte říct, zda je způsobilé do provozu. Na konstrukci je spousta věcí, které nejsou a nemohou být vidět.

Obvykle je to ale tak, že pokud konstrukce není provozuschopná, zavře se. To je ale tak to jediné, co se dá obvykle dělat. Pak čekáte, zda dá majitel peníze na opravu. Pokud lávka přímo nic a nikoho neohrožuje - nevede třeba nad dálnicí, kterou není možné zavřít -, tak se prostě uzavře, čímž se zabrání tomu, aby s někým spadla. Tím to zpravidla na čas končí.

Fotogalerie (8)



V březnu 2016 pak vyšla další zpráva TSK, kde je stav lávky v Troji označen za špatný a spadá do pátého klasifikačního stupně. Je běžné, že mosty v této kategorii zůstávají otevřené veřejnosti?

Ano, je běžné, že mosty i ve velmi špatném stavu zůstávají v užívání, na silničních a železničních mostech se však s ohledem na stav redukuje maximální hmotnost vozidel dopravním značením a podle potřeby se provádí další opatření. Na lávkách se obdobné značení provádí obtížně. Jediným řešením je často uzavření lávky. Zde ale tradičně začíná souboj technika a politika, protože se jedná o zajištění obslužnosti území a s tím spojený souboj s „občanskou spokojeností“.

Kdo v tomto případě za pád lávky může nést odpovědnost?

Na tohle vám neumím odpovědět. Správcem mostu nebo vlastníkem bude zřejmě město, ale nevím to jistě. Když v autě praskne hadička, určitě za to nemůže ten, kdo dělal technickou kontrolu. Může za to řidič, výrobce? Těžko říct, nevím, stejně tak jako nedokážu říci, co přesně vedlo k jejímu zřícení.

Krnáčová o lávce v Troji: Poslední průzkum byl letos. Nesignalizoval, že může dojít k neštěstí Číst článek

Ve špatném stavu je ale v Česku mostů více. Kde je problém?

Jde o politický problém, stejně jako u stavu silnic. Jedna věc je, jestli jsou na opravy peníze, druhá, zda je kapacita je všechny udělat. Bylo tady období, kdy se peníze dávaly jinam než do infrastruktury, to bylo zkrátka politické rozhodnutí. Teď je to lepší, protože se dlouhodobě poukazuje na špatný stav silnic.

Dle mého názoru je ale z politického hlediska mnohem lepší otevřít novou školu nebo most, než říct, že polovina rozpočtu půjde do oprav. To nikoho neuchvátí.

Myslíte si, že to, co se stalo v Troji, pomůže dát věci do pohybu?

Byl bych rád, kdyby to tak bylo.

Nezníte ale úplně přesvědčeně.

Když se stala nehoda u Studénky, doufal jsem, že to bude mít nějaký výrazný dopad, nebo když se zřítila hala v České Třebové. Pořád věřím, že se to zlepší, už ale nejsem takový optimista, jako jsem býval.