Hygienici ráno uzavřeli Uničov, Červenku a Litovel. Lidé mají zůstat doma, příjezdové cesty hlídá policie

V pondělí časně ráno přistoupil Olomoucký kraj k dalším preventivním opatřením proti šíření koronaviru, hygienici uzavřeli Uničov, Červenku a Litovel na Olomoucku. Lidé nemohou tato dvě města a obec s celkem 24 000 obyvateli opustit, zakázán je i vstup. Zásobování potravinami a dalším nezbytným zbožím je zachováno a nijak se nemění, oznámil v úterý na webu Uničova starosta Radek Vincour (ODS). Olomoucký kraj 7:56 16. března 2020

„Lidé s trvalým pobytem v Uničově nemohou město opustit. Byl rovněž vydán zákaz pohybu po samotném Uničově s výjimkou cest do práce, na nákup základních potřeb, k lékaři či veterináři. Dále lidé smějí své bydliště opustit z důvodu zajištění péče nebo doprovodu pro své příbuzné a blízké, případně k vyřízení úředních záležitostí," uvedl Vincour.

Do Uničova, Litovle a Červenky není nikomu umožněn přístup s výjimkou řidičů zásobovacích vozidel, zdravotníků, policistů nebo hasičů. „Výjimku mají i lidé s trvalým bydlištěm mimo Uničov, kteří v Uničově pečují o své blízké. Každý, kdo je oprávněn do města vstoupit, bude na kontrolním stanovišti vybaven ochrannými prostředky,“ uvedl Vincour.

Zaměstnanci pracující v uničovských podnicích a vracející se do svého bydliště mimo Uničov z nočních směn budou na kontrolních stanovištích zaregistrováni a bude jim nařízena dvoutýdenní karanténa v místě bydliště. „Obchody s potravinami, drogerie, lékárny, prodejny krmiv pro zvířata nebo čerpací stanice zůstávají otevřeny,“ dodal Vincour.

Ochranné pomůcky nemáme

Někteří obyvatelé o zákazu nevěděli, ale po cestě do práce narazili na policejní zátarasy na kraji města. „Připravíme speciální hlášení do místního rozhlasu, aby se zpráva dostala ke všem. Množí se dotazy především na to, jak se lidé dostanou do práce, nebo jak budou firmy provádět zásobování. Z města nikdo vyjet ven nemůže, v případě firem záleží na Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje, zda jim udělí výjimku,“ řekl Radiožurnálu místostarosta Litovle Lubomír Broza.

Uvedl, že zatím nemají žádné ochranné pomůcky kromě dvou krabic papírových roušek. „Olomoucký kraj také nemá na skladě dostatečný počet ochranných pomůcek, ale je to v řešení,“ dodal Broza.

Olomoucký kraj měl podle nedělních dat ministerstva zdravotnictví druhý nejvyšší počet nakažených z krajů po Praze. Na Litovelsku a Uničovsku bylo v neděli večer evidováno 25 případů koronaviru, v celém Olomouckém kraji jich bylo 32.

Hasičský záchranný sbor

Preventivní opatření přijal i Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, uvedl to na svých webových stránkách.

V pondělí vyhlásil Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje zákaz návštěv ve všech svých prostorách, zrušil úřední hodiny na všech pracovištích. Také doporučil občanům, aby komunikaci se sborem volili především telefonickou a emailovou. Žádosti a jiná podání pak mají občané posílat na adresu územně příslušného pracoviště Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

