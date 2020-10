Zavřete speciální školy i školky, vyzvala vládu Pedagogická komora. Pro rodiče žádá ošetřovné

Provoz mateřských a speciálních škol by se s ohledem na špatný vývoj epidemie covidu-19 měl v současnosti výrazně omezit, podobně jako je tomu u ostatních škol. Vládu a ministerstvo školství k tomu vyzval spolek Pedagogická komora a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV). Praha 18:39 27. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kromě mateřských a speciálních škol jsou od 14. října všechny školy zavřené a žáci se v nich učí na dálku | Foto: Fotobanka Stock Exchange

Podle Pedagogické komory a České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) je nyní ve školkách a speciálních školách ohroženo zdraví pedagogů i dětí. Rodiče by proto raději měli zůstat s dětmi doma a stát by jim měl zaplatit ošetřovné, uvedli.

Vzhledem k velmi špatné epidemiologické situaci bude nutné uzavřít speciální školy i třídy a rovněž mateřské školy. Na jaře bylo uzavřeno 95 % MŠ, nyní je situace mnohem horší!@strakovka @AndrejBabis @msmtcr @RobertPlaga @JMalacova @ZdravkoOnline @skolskeodbory @JStredula — Pedagogická komora (@komora_pedagogu) October 27, 2020

Kromě mateřských a speciálních škol jsou od 14. října všechny školy zavřené a žáci se v nich učí na dálku. V první vlně epidemie na jaře stát zavřel i školy speciální, o uzavření školek pak rozhodli jejich zřizovatelé. Minulý týden například v Praze navštěvovala školky asi polovina dětí, které do nich chodí normálně. Mnohá zařízení se potýkají s nedostatkem zvláště pedagogického personálu kvůli nákaze a karanténě. Jejich plošné zavírání však radnice neplánují.

Podle předsedy spolku Pedagogická komora Radka Sárköziho by se provoz mateřských škol měl omezit, aby se minimalizovaly vzájemné kontakty lidí. „K tomu by výrazně přispělo, kdyby mateřské školy mohly navštěvovat pouze děti rodičů, kteří pracují,“ uvedl. Ředitelé i zřizovatelé některých mateřských škol již k tomu rodiče vyzvali. Podle Sárköziho by tato výzva ale měla zaznít i od představitelů státu.

Stejně jako na jaře by podle něj měl mít nárok na čerpání ošetřovného i rodič, který neposílá své dítě do školky, když zůstala otevřená. Pro děti zdravotníků a některých dalších důležitých profesí by podle něj měly dál fungovat vybrané školky.

Sárközi i ČOSIV zároveň vyzvali vládu, aby na nezbytně nutnou dobu nyní uzavřela i speciální školy. „Na jaře i na začátku podzimní vlny pandemie sice ČOSIV doporučoval, aby speciální školy zůstaly otevřeny kvůli zátěži, která je při permanentní péči o děti kladena na jejich rodiče, současná situace a aktuální čísla nakažených jsou však již tak nebezpečné, že se kloníme k tomu, aby byly uzavřeny i tyto školy - vzhledem k možnému ohrožování zdraví pedagogů i rodin dětí,“ uvedli zástupci odborné společnosti.

Podle nich by pak měl být návrat dětí i učitelů do škol dobrovolný a rodiče žáků, kteří potřebují větší podporu při učení, by měli mít nárok na ošetřovné bez omezení věku dítěte. Zároveň by se pro tyto rodiny měla zajistit zvýšená podpora sociálními službami. Do pomoci jim by se mohli zapojit i studenti středních pedagogických škol a pedagogických fakult při plnění svých praxí, navrhla odborná společnost.

Podle Sárköziho by vláda měla na podporu výuky na dálku uvolnit víc peněz. Školám na dovybavení dala 1,3 miliardy korun. Podle zjištění školní inspekce je ale pravděpodobné, že řada škol stále nemá dost počítačů k zapůjčení dětem, které to potřebují. Podle inspekce nemělo na jaře on-line připojení asi 250 000 žáků základních škol.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v úterý oznámil, že kvůli nedobrému vývoji epidemie se do škol zatím nevrátí ani žáci prvního stupně. Původně slíbil, že do lavic znovu usednou 2. listopadu.