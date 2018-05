‚Účastnil se jen pasivně,‘ vysvětluje Uzel Jaroškovu oslavu. Soudu napsal, že vězení by lihovarníka zabilo

V srpnu 2016 napsal sexuolog Radim Uzel soudu, že poslat jeho dlouholetého přítele, lihovarníka Vladislava Jaroška do vězení by znamenalo odsoudit ho k smrti. Soud Jaroškovi skutečně výkon trestu přerušil. V prosinci 2016 se oba muži ještě například s expremiérem Jiřím Paroubkem zúčastnili oslavy ve sklípku. Ukazují to fotografie, které získal server iROZHLAS.cz. Podle Uzla však oficiálně těžce nemocný Jarošek na oslavu mohl, do vězení ne. Praha 13:00 30. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lihovarník Vladislav Jarošek na oslavě se sexuologem Radimem Uzlem.

Vy jste v srpnu soudu napsal zprávu o zdravotním stavu pana Jaroška, v níž jste varoval, že pokud by se vrátil do vězení, znamenalo by to pro něj trest smrti. Z čeho jste vycházel?

Skoro bych řekl, že to platí. Zrovna včera se tak těžce diabeticky dekompenzoval, že již všichni mysleli, že je mrtev. On má ze zdravotních důvodů trest přerušen a z původně blahobytně vyhlížejícího majitele vinařství je lidská troska. Psychosomaticky k tomu také přispívá, že byl okraden svou vlastní rodinou o všechen movitý i nemovitý majetek. Není jen troska fyzická, ale i psychická.

On má ale potíže se srdcem, přičemž kardiologie není váš obor. Proč jste správu psal?

Já jsem doktor všeobecné medicíny, já mám státní zkoušku z interny, takže prosím pěkně o tom také něco vím. Všechny zprávy kardiologů mám k dispozici. Tam je velký problém, že je to kombinované diabetem, to jsou dvě nemoci na sobě nezávislé. On má voperovanou prasečí chlopeň, prakticky už ta operace byla 50 na 50, že umře. Naštěstí přežil, ale vypadá hrozně. Kdybyste ho viděl, tak i laik to pozná. On je jednou nohou v kriminále, jednou v hrobě. Teď záleží na tom, která vykročí. Já to nepřeháním, vězení by mu zbytečně už dvakrát neodkládali.

Jak to tedy vypadá v reálu? Je pan Jarošek připoután na lůžko, musí ležet?

Nemusí ležet, ale musí být pod stálou kontrolou a mít psychický klid.

A toho by se mu podle vás za mřížemi nedostalo?

On to nezvládá ani doma, ten diabetes je kolísavý. Prosím vás, já znám vězeňské nemocnice, on tam nějakou dobu byl. Nechci pomlouvat, ale odtamtud byl puštěn víc mrtvý než živý. Já to nezveličuji. Samozřejmě že novináři, i vy, se budete pást na tom, že kdysi prezidentovi dodával slivovici. Kdo je jakýmkoliv způsobem spřízněn s prezidentem republiky, je samozřejmě v očích novinářů zločinec. Takže toto pomiňte, já mluvím čistě o jeho zdravotním stavu. A ten se nezlepší, ten zůstane stabilizovaný, to řekne každý kardiolog. I jako gynekolog vím, co je to srdeční vada.

Vy jste tu zprávu psal v srpnu 2016, v prosinci 2016 jste se podle fotografií s panem Jaroškem zúčastnil akce u něj ve sklípku. To bylo v době, kdy měl pan Jarošek kvůli vážným zdravotním potížím přerušený trest. Takové akce se tedy zúčastnit mohl, už nebyl na umření? Jarošek tam byl jenom pasivně, to je u něj ve vinném sklepě, tak se tam přišel podívat. Já mám takový dojem, že... Měl byste ho vidět teď, jak vypadá. Vždycky je nějaký špion, který někoho vyfotí. To ale na první pohled (špatný zdravotní stav) nemusí být patrný.

Co znamená, že tam byl pasivně?

To byla nějaká oslava v jeho vinném sklepě a on se tam přišel podívat, ani tam nechtěl mluvit, vystupovat.

Nepřijde vám zvláštní, že do vězení nemůže, ale na oslavu ano?

Nepřijde mi to zvláštní, on opravdu nemůže do vězení, já jsem o tom přesvědčen. Vím, jak to tam vypadá. Na takovou oslavu může.