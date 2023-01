Obce z okolí jindřichohradecké úzkokolejky založí spolek, který bude usilovat o obnovení jejího provozu

Kvůli insolvenci a ztrátě několika klíčových licencí nejezdí už několik měsíců vlaky na trati jindřichohradecké úzkokolejky. Lokálka přitom zajišťovala dopravní obslužnost mnoha obcí na Vysočině a v Jihočeském kraji. Jejich starostové oznámili založení spolku, který bude usilovat o obnovení provozu. Zprávy z Vysočiny Jindřichův Hradec 22:41 12. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Možnost, že by dopravu na úzkokolejce od společnosti Jindřichohradecké místní dráhy ještě někdo převzal, stále existuje | Foto: Lucie Suchánková Hochmanová | Zdroj: Český rozhlas

Spolek by se měl jmenovat Jindřichohradecká úzkokolejní dráha. Vstoupit by do něj mělo všech 16 obcí z okolí lokálky. Souhlasit s tím musí jejich zastupitelstva. Zatím pracuje přípravný výbor, ve kterém jsou například zástupci z Kamenice nad Lipou, z Černovic, ale také z Jindřichova Hradce nebo z Nové Bystřice.

Už měsíc nevyjely vlaky na jindřichohradeckou úzkokolejku. Kraj má zájem o letní turistické vlaky Číst článek

Snahu o společný postup projevily obce už na podzim, kdy vznikla pracovní skupina. Bez právní subjektivity ale nemohla dělat žádné oficiální kroky. To by se s nově založeným spolkem mělo změnit.

Vlaky cestujícím chybí

Trasu z Jindřichova Hradce do Kamenice nad Lipou, tedy mezi dvěma největší městy na obrataňské větvi dráhy, využívali lidé pro cesty za prací i zábavou. A to nejen z Kamenice nad Lipou do Jindřichova Hradce, ale i v opačném směru. V současné době ve večerních hodinách nezbývá lidem nic jiného, než použít osobní automobil.

Naděje na obnovení provozu existuje

Možnost, že by dopravu na úzkokolejce od společnosti Jindřichohradecké místní dráhy ještě někdo převzal, stále existuje. Konkrétní jméno zájemce o obnovení provozu zatím ale nikdo prozradit nechce. I proto, že dopravní obslužnost primárně objednávají u dopravců kraje.

Zároveň je potřeba splnit jednu za dvou podmínek. Buď by musely Jindřichohradecké místní dráhy prodat koleje, anebo u Drážního úřadu obnovit licenci na jejich provoz. Podle zákona totiž musí provozovatel trati umožnit její užívání jakémukoliv dopravci, samozřejmě za přiměřenou náhradu.