Už měsíc nevyjely vlaky na jindřichohradeckou úzkokolejku. Kraj má zájem o letní turistické vlaky

Jeřáby nakládají na korby nákladních aut historické vagony společnosti Jindřichohradecké místní dráhy. S majetkem teď může nakládat výhradně insolvenční správkyně. Provozovatel úzkokolejky má dluhy, chybí mu licence, přišel o smlouvy s oběma kraji. Vlaky už měsíc nevyjely. A jak se zdá, jen tak nevyjedou. Kamenice nad Lipou 16:04 9. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřichohradecké místní dráhy mají finanční potíže, jejich vozy nejezdí | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Místní lidé přišli o vlakové spojení mezi Kamenicí nad Lipou a Obrataní. Společnost Jindřichohradecké místní dráhy, která ho zajišťovala, je v insolvenci. V úterý nechala insolvenční správkyně Daniela Urbánková odvézt dva historické vagony do železničního muzea na Rakovnicku. Ani její kancelář, ani ředitel společnosti Boris Čajánek to ale nechtěli nijak komentovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Situaci na úzkokolejné trati sleduje Milan Soldán

Jindřichohradeckým místním drahám chybějí smlouvy s oběma kraji. Kraj Vysočina proto zavedl úplně novou víkendovou autobusovou linku a od 11. prosince chce po dohodě s Jihočeským krajem posílit i další spoje.

Dalším problémem je chybějící osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy. Společnost o něj sice požádala, ale zatím neúspěšně. „V podané žádosti shledal Drážní úřad nedostatky a vyzval k doplnění podkladů. Řízení bylo přerušeno,“ potvrdila mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková. Úřad navíc vede řízení o odebrání dalších dvou licencí nutných k provozování železnice.

Kraj Vysočina, stejně jako ten Jihočeský, rozvázal se společností smlouvu. Do budoucna chce při zajišťování dopravní obslužnosti počítat výhradně s linkovými autobusy.

Pokud by se ale podařilo vše vyřešit, měl by kraj zájem o letní turistické vlaky. „Jsme připraveni jednat pro rok 2024 o nějaké objednávce, která by turistický režim udržela,“ nastínil hejtman Vítězslav Schrek. Z kraje ale také zaznělo, že zakázku by nutně nemusely dostat Jindřichohradecké místní dráhy.