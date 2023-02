Vrátí se na úzkokolejku na pomezí jižních Čech a Vysočiny vlaky? O dráhu má zájem nový provozovatel

Brněnská společnost Gepard Express nabízí Jihočeskému kraji a Vysočině, že zajistí dopravu na historické úzkorozchodné trati. Na té nejezdí vlaky od poloviny října, protože stávající dopravce je v insolvenci a přišel o všechna oprávnění od Drážního úřadu. Pokud se všechny zúčastněné strany dohodnou, mohl by se na úzkokolejku do léta vrátit provoz. Jindřichův Hradec 18:27 6. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrátí se na úzkokolejku vlaky už tento rok? | Foto: Lucie Suchánková Hochmanová | Zdroj: Český rozhlas

Odejmutí licencí je u nás něco ojedinělého a mohlo naznačovat, že úzkokolejka definitivně skončí. Oba kraje, na jejichž území vlaky jezdily, ale už dřív avizovaly, že chtějí provoz obnovit, a to třeba i s jiným dopravcem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dění kolem jindřichohradecké úzkokolejky sleduje Milan Soldán

Ten se teď skutečně našel, je jím společnost Gepard Express brněnského podnikatele Alberta Fikáčka.

„S kraji začala jednání. Jihočeský kraj už od nás dostal nabídku, budeme o ní jednat příští týden. Vysočina ještě nabídku nedostala, protože nám chybí některé údaje, které potřebujeme pro vypočtení celkové ceny,“ potvrdil.

Společnost Gepard Express coby dopravce licenci a bezpečnostní osvědčení má, takže může začít jezdit ihned.

„Teď to záleží především na provozovateli a majiteli infrastruktury. Náš cíl je takový, aby Jindřichohradecké místní dráhy na jednu ze svých dceřiných společností, která je finančně způsobilá, získaly úřední povolení na provozování dráhy. Na tom závisí vlastně úplně všechno,“ připomněl Albert Fikáček.

Nekomfortní situace

S jakými vlaky by Gepard Express na úzkorozchodné trati jezdil záleží na dohodě s věřitelem, který vozidla vlastní. Vlaky by si chtěl dopravce od věřitele pronajmout.

Úzkokolejná trať z Jindřichova Hradce do Obrataně je na prodej. Vlastník ji nabídl státu Číst článek

Obce z okolí jindřichohradecké úzkokolejky založily spolek, který má pomoct s obnovou provozu. O členství v něm se přihlásilo 16 samospráv.

„Pro nás je ta situace velmi nekomfortní a nepřehledná. Vůbec si netroufám odhadovat, jestli se podaří vrátit vlaky na koleje v jakékoli podobě během letošního roku,“ řekl starosta Černovic Jan Brožek.

Sám by upřednostnil, aby se na trať vrátil hlavně turistický provoz. „Já jsem si tu situaci vyhodnotil tak, že některé spoje se mohou daleko lépe nahradit autobusy. Ty poskytují větší komfort, jsou levnější, rychlejší. Pro mě osobně by byla zajímavá situace, kdyby vlaky jezdily v turistickém režimu a základní dopravní obslužnost by zajišťovaly alespoň částečně autobusy,“ dodal.