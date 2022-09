Úzkokolejná trať z Jindřichova Hradce do Obrataně je na prodej. Vlastník ji nabídl státu

Jindřichohradecké místní dráhy chtějí prodat úzkokolejnou trať mezi Kamenicí nad Lipou a Obrataní. Železnici, která vede přes území dvou krajů, nabídla společnost státu. S Krajem Vysočina má přitom dlouhodobou smlouvu na zajišťování dopravní obslužnosti, také s ním ale vede letitý spor o kilometrové úhrady. Jindřichův Hradec 20:17 21. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úzkokolejná trať, Pelhřimovsko | Foto: Martin Váňa

„Jezdím do práce i z práce, z Černovic do Kamenice a zpátky,“ říká jedna z cestujících, která se chystá nastoupit do úzkokolejného motorového vláčku na nádraží v Kamenici nad Lipou. Budoucnost této trati je ale poměrně nejistá.

Společnost Jindřichohradecké místní dráhy se jí totiž rozhodla prodat a jako prvnímu jí nabídla státu, potažmo ministerstvu dopravy. „To je naše povinnost ze zákona, my jsme povinni nabídnout dráhu státu k odkoupení. A já bych řekl, že pro zachování úzkokolejky je to asi to nejlepší, co můžeme udělat,“ potvrzuje ředitel společnosti Boris Čajánek.

Dopravce je aktuálně v insolvenci. Podle ředitele je to způsobené tím, že mu Kraj Vysočina údajně neplatí poplatek za správu železniční cesty při zajišťování dopravní obslužnosti. To je i důvod, proč se zbavuje kolejí. „Kvůli tomu, že nám kraj neplatí poplatek, nejsme už schopni nadále sestavit plán na údržbu trati takovým způsobem, abychom byli v černých číslech,“ uvádí.

Jindřichohradecké místní dráhy mají smlouvu s krajem Vysočina do roku 2024. Hejtmanství už dřív avizovalo, že potom plánuje veřejnou dopravu v této lokalitě zcela nechat na linkových autobusech a na úzkokolejku objednávat pouze turistické vlaky.

Ředitel Boris Čajánek teď říká, že tato situace by mohla nastat ještě dřív. Tedy pokud společnost koleje skutečně prodá. Zastupitel Martin Hyský tvrdí, že Kraj Vysočina je na takovou alternativu připravený. „Pokud by došlo na železnici k výpadku dopravní obslužnosti, jsme připraveni zareagovat vyjednáním autobusové dopravy,“ říká.

Navíc zpochybňuje i to, že kraj má u společnosti dluhy. „Platíme to, co platit máme ze smlouvy. Ty smluvní vztahy jsou založeny na vůli obou stran, tak nechápu, o co panu Čajánkovi jde,“ reaguje.

Na autobusovou dopravu mezi Kamenicí a Obrataní bude podle něj Kraj Vysočina přecházet po roce 2024, i pokud by trať změnila majitele. Otázkou zůstává, co bude s modernizovanými vlakovými soupravami. Na ty přispěla desítky milionů korun Evropská unie, ovšem pouze pod podmínkou, že budou zajišťovat veřejnou dopravní obslužnost.