V Bohnicích se mezi lékaři říkalo, že Cimický zneužívá pacientky, vypověděla sexuoložka před soudem

Před Obvodním soudem pro Prahu 8, který pokračuje v případě sexuálního násilí psychiatra Jana Cimického, předstoupili jeho bývalí kolegové. Sexuoložka a psychiatrička Hana Fifková vypověděla, že se o jeho sexuální nezdrženlivosti v Psychiatrické léčebně v Bohnicích v 90. letech mluvilo. „Když jsem pracovala v Bohnicích, tak se to tam mezi lékaři říkalo. Říkalo se, že pan doktor Cimický zneužívá hospitalizované pacientky," řekla. Praha 11:28 16. ledna 2024

Sexuoložka Fifková, která v Bohnicích pracovala v letech 1989 až 1994, před soud s Janem Cimickým předstoupila jako svědek. Předsedovi senátu Petru Novákovi vypověděla, že se sice o Cimickém v této spojitosti mluvilo, ale nikdo si tím nebyl jistý. Z obžaloby vyplynulo, že v drtivé většině případů měl Cimický sexuálně napadnout své pacientky, jak popsal server iROZHLAS.cz již dříve.

Později do její ordinace přicházely pacientky, které si stěžovaly na čtyři lékaře. „Objevovala se stále stejná jména, jedno z nich bylo jméno doktora Cimického. Na základě toho jsem napsala atestační práci,“ řekla.

Těmto vyšším desítkám žen navrhovala, aby to oznámily na policii, ty to ale odmítaly. „Vždy mi řekly, že to nechtějí oznámit na policii. Je to logické, mnoho z nich si netroufly proti doktorovi vystoupit. Pokud se to v ordinaci děje a neohradí se proti tomu, tak to vyvolává zpětně pocity viny, že se nedokázala ohradit,“ vzpomínala.

Přímo u jména Cimického to pak oběti odůvodňovaly tím, že je významná persona, která má kontakty na vysokých místech, a neměly by to jak dokázat.

Při sexuálním útoku bylo navíc podle ní naprosto pochopitelné, že se oběti nedokázaly Cimickému ubránit. Ve vztahu lékař - pacient je totiž obrana neuvěřitelně znesnadněná.

„Nejlehčí příběh je ten, kdy se to stane jednou, klientka to identifikuje jako něco špatného a tu terapii ukončí. Ve chvíli, kdy lékař sexuální násilí provádí kontinuálně během hospitalizace a trvá to měsíce, tak na tu psychiku to musí mít nutně devastující dopad,“ uvedla.

Problémy v Bohnicích

Situaci se podle ní podařilo vyřešit až bývalému řediteli léčebny Zdeňku Bašnému. Ten v úterý také předstoupil před soud. Vypověděl, jak již dříve informoval server iROZHLAS.cz, že v 90. letech obdržel několik dotazů na nevhodné chování psychiatra Cimického.

„Byly to dva podněty v časově krátkém intervalu. Nechtěli to zaznamenat ani jako stížnost, ani jedna ze stran nechtěla jednat oficiálně, vždy to bylo formou dotazů. Dotazy, zda takové aktivity jsou v souladu s lékařskou praxí,“ řekl soudu.

Cimického si kvůli tomu dvakrát předvolal. Ten ale nařčení odmítl s tím, že si pacientky mohly špatně vyložit běžný kontakt nebo základní vyšetření. „Vyzval jsem ho, aby si to klientky tímto způsobem nemohly vykládat. On to odmítal. Vysvětloval, že to bylo zmírnění tenze pacientek. Vydával to za běžný kontakt. Byl tím dotčen,“ vzpomínal Bašný.

Stížnosti, které přišly v krátkém časovém sledu, považoval za věrohodné a s Cimickým ukončil v roce 1996 pracovní poměr. V tomto zařízení se měl obžalovaný psychiatr dopustit hned 18 sexuálních napadení, které státní zástupkyně kvůli dřívější legislativě kvalifikovala jako vydírání.

39 skutků, všechny sexuální

Státní zástupkyně Adámková obžalovala psychiatra Cimického z 39 skutků, všechny se týkají sexuálního napadení nebo znásilnění. Dopouštěl se jich podle obžaloby převážně na svých pacientkách v Bohnicích a v soukromém zařízení Modrá laguna v Praze. Protože jsou všechny skutky pouze přečiny, hrozí mu maximálně pětileté odnětí svobody, státní zástupkyně navrhuje tříletý trest a zákaz vykonávat lékařskou profesi po dobu deseti let.

Psychiatr veškerá obvinění dlouhodobě odmítá, z úterního projednávání se omluvil. V přípravném řízení se rozhodl nevypovídat, stejný postup po přečtení prohlášení zvolil u Obvodního soudu pro Prahu 8, který případ nyní projednává.

Psychiatr Cimický jakoukoliv vinu odmítl. Ve krátké výpovědi před soudem kritizoval postup policie a dále se odmítl vyjádřit. Stejně tak nereagoval na otázky novinářů. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/dn90KVz0rD — Vít Kubant (@KubanTweet1) January 4, 2024

„Snažím se poctivě vykonávat své povolání. Dovoluji si vyjádřit lítost nad celou touto kauzou, má to zásadní dopad na mé pacienty, kteří jsou mi společně s rodinou oporou. Vždy jsem se snažil, aby můj vztah s pacienty byl založen na důvěře,“ prohlásil Cimický. Vyšetřující policisty obvinil z neprofesionálního postupu.

„Musím zcela odmítnout, že bych se kdy dopustil znásilnění nebo jakéhokoliv sexuálního násilí či nátlaku. Stále přemýšlím nad tím, zda je možné, aby si některá z mých pacientek mohla vyložit mé jednání špatně. Mé jednání bylo vždy vedeno pouze s cílem léčit pacienta, pokud to bylo pochopeno některou pacientkou jinak, pak se za to hluboce omlouvám a chápu to jako profesní selhání,“ přednesl.