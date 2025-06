V bolkovském kostele v Rudníku hrozí zřícení severní zdi. Stavbaři začali se statickým zajištěním

V Rudníku na Trutnovsku začaly zabezpečovací práce na torzu bolkovského kostela. Jeho severní zdi totiž aktuálně hrozí zřícení. Po základním zajištění budou stavbaři pokračovat s celkovou opravou. Obec nyní obyvatelům Rudníku i turistům připomíná, aby se k torzu kostela nepřibližovali, stále hrozí pád kamení nebo celých kusů zdiva. Rudník 23:40 9. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V bolkovském kostele v Rudníku hrozí zřícení severní zdi. Stavbaři začali s jejím statickým zajištěním | Foto: Kateřina Kohoutová | Zdroj: Český rozhlas

„Momentálně tady vyrábíme dřevěné podpěry proti pádu zdi, protože je evidentně prohnutá.“ První trámy již byly přivrtány do zdi. „Chytáme to na chemické kotvy a vlastně to na to navlékneme. Uděláme dřevěnou konstrukci, která bude sloužit jako podpěra proti pádu. Potom se teprve bude moci dál budovat.“

„Naším prvotním cílem je zajistit staticky severní stranu kostela. Byl vytvořen plán, jak zajistit, aby tato stěna nespadla při úpravových pracech,“ vysvětluje nezávislý starosta Rudníku Pavel Steklý.

Kostel je umístěn ve svahu. A právě onen svah tlačí na severní zeď. „Tím dochází k vyklenutí celé stěny.“

Opravné práce budou zahájeny až bude hotové zajištění stěny. „V podstatě ty opravy začaly souběžně. Začalo se tím, že se shodilo volné kamenivo z vrchní římsy, došlo k vyčištění kaveren a v tuto chvíli se dělá dřevěná výdřeva severní stěny.“

Přestože stav kostela není dobrý, je velkým lákadlem pro turisty, kteří sem přicházejí. Pohyb v těsném okolí stavby je ale nebezpečný. „Snažíme se držet návštěvníky opodál páskami, které jsou natažené kolem celého objektu.“

Shánění peněz na zajištění a další opravy torza kostela je náročné. Je vyhlášena také veřejná sbírka. „Ano, dále bude samozřejmě obec ze svého rozpočtu dávat 40 procent financí k dotaci, kterou dostala od Královéhradeckého kraje.“

Celkové náklady na zajištění a opravu torza bolkovského kostela v Rudníku na Trutnovsku budou velké. Proto se vedení obce snaží sehnat peníze kde jen může.

V bolkovském kostele v Rudníku hrozí zřícení severní zdi. Stavbaři začali s jejím statickým zajištěním | Foto: Kateřina Kohoutová | Zdroj: Český rozhlas