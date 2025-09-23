V Břeclavi začala demolice mostu z 50. let. Řidiči jezdí přes Dyji po provizorním přemostění

Původní most z 50. let minulého století byl už ve špatném stavu a bylo nutné ho úplně zbourat. Nový bude stát 90 milionů korun a měl by být hotov do konce roku 2026.

V Břeclavi začala demolice mostu z 50. let, který spojuje centrum města s Poštornou

Dělníci začali bourat most, který spojuje centrum Břeclavi s městskou částí Poštorná | Zdroj: Profimedia

Zatímco řidiči teď projíždějí po provizorním mostě, o kousek dál pracují dělníci na demolici původního mostu.

„Odfrézovali jsme asfaltové vrstvy a v nejbližších dnech by se měly bourat nosné konstrukce. Začínáme snášet mostovku a následně pilíře,“ vysvětluje ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Samotný začátek demolice pozdrželo několik důvodů. Dělníci museli počkat, než odletí do teplých krajin vlaštovky, které na původním mostě přes léto hnízdily.

Zkomplikovalo se také samotné převedení dopravy na mostní provizorium. To dvakrát pokleslo pod náporem řidičů, poprvé asi o 5 centimetrů. „V tuto chvíli je problém technicky vyřešen a provoz, který tam byl převeden, je určitě bezpečný,“ potvrdil David Fiala.

Po mostním provizorium se jezdí obousměrně, při omezené rychlosti na maximálně 30 kilometrů v hodině. Druhé, samostatné mostní provizorium, je vyhrazené pro pěší a pro cyklisty. 

Po demolici původního mostu budou dělníci stavět most úplně nový. Stavba za 90 milionů korun by měla být hotová do konce roku 2026.

