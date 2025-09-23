V Brně-Černovicích končí místostarosta. Jeho bytový odbor předražoval zakázky o desítky procent
Kvůli údajně předraženým a účelově rozdělovaným zakázkám v Brně-Černovicích končí místostarosta David Rampula za KDU-ČSL. Měl v gesci bytový odbor. Naopak starostka Petra Quittová (STAN, kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny) hlasování zastupitelů o odvolání přečkala. „Bude odvolán i vedoucí bytového odboru. I to potvrzuje, že tam problémy jsou,“ řekl pro Český rozhlas Brno opoziční zastupitel Ladislav Kotík (Společně pro Černovice).
Odvolání starostky a místostarosty chtěli opoziční zastupitelé ze Společně pro Černovice, včetně Ladislava Kotíka.
„Paní starostka sice odvolána nebyla, ale byl odvolán pan místostarosta Rampula, který má na starosti bytovou oblast. Bude odvolán i vedoucí bytového odboru, takže si myslím, že i to nějak potvrzuje, že tam problémy jsou, že jinak by dotyční odvoláni nebyli. Myslíme se, že paní starostka za to má odpovědnost,“ řekl Kotík.
Členové koalice s ODS, sociální demokracie a hnutí ANO se za starostku během hlasování postavili ještě před jednáním. Ve společném prohlášení uvedli, že zjištění vnitřního auditu, který odhalil problémy v zakázkách, považují za vážná, stav bytového fondu dlouhodobě kritizovali a navrhovali transparentnější pravidla.
Dosavadní místostarosta Rampula Českému rozhlasu Brno potvrdil, že byl odvolaný, ale na další dotazy nereagoval.
Starostka Petra Quittová uvedla, že proti jejímu odvolání byli kromě dvanácti koaličních zastupitelů i dva členové opozice. „Pravděpodobně se opozice o tuto problematiku bude stále zajímat, ale neumím teď předpovědět, jestli to skončilo a je to uzavřená záležitost. Podle mě budou chtít vidět následující kroky, výběrové řízení na vedoucího bytového odboru nebo ten audit,“ řekla.
‚Nepředražovalo se‘
Quittová už dříve připustila, že v interním auditu se objevily věci ke zlepšení a radnice na nich pracuje. Zmínila například zavedení rámcových smluv, které určují podmínky, za kterých může být smlouva uzavřena.
‚Udržet dobrou pověst.‘ Šéfka pražského městského soudu podala trestní oznámení kvůli zakázkám soudu
Odmítla ale, že by při výběru konkrétních položek docházelo k předražování. Radnice podle ní bere kromě ceny v úvahu i kvalitu, což podle ní může ceny navyšovat.
Zastupitelé opozičního uskupení Společně pro Černovice naopak uvedli, že objevili pochybení v interním auditu za rok 2025. Tvrdí, že byly na bytovém odboru radnice předražené zakázky, kde některé položky měly být i o desítky procent nákladnější, než je jejich tržní cena. Šlo třeba o sprchové kouty nebo radiátory.
Upozornili také na údajně účelové dělení zakázek na menší části tak, aby nemusely být soutěžené. Radnice prý také některé smlouvy umisťovala do registru se zpožděním.
Zastupitelé ze Společně pro Černovice podali na starostku Quittovou a místostarostu Rampulu trestní oznámení, stejně jako na zastupujícího vedoucího bytového odboru Radomíra Křemečka. Ten má ve funkci také skončit, ale jeho odvolání je v kompetenci radních.